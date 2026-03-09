हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहिमाचल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 25% रिजर्वेशन, जानें किस राज्य में है सबसे ज्यादा कोटा?

हिमाचल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 25% रिजर्वेशन, जानें किस राज्य में है सबसे ज्यादा कोटा?

Women Reservation Government Jobs: हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 25% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 09 Mar 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

Women Reservation Government Jobs: इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से कई बड़े ऐलान किए. यह ऐलान नाहन में हुए एक स्टेट लेवल प्रोग्राम के दौरान किया गया.  सरकार ने यह ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में महिला सब इंस्पेक्टर के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चलाई जाएगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोटा है.

क्लास 3 नौकरियों के लिए 25% रिजर्वेशन 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया है कि क्लास 3 सरकारी नौकरियों में अब 25% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा. क्लास 3 पदों में राज्य के अलग-अलग डिपार्टमेंट में कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रोल शामिल हैं. इस फैसले से राज्य में सरकारी नौकरी ढूंढ रही हजारों महिला कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है.

किस राज्य में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा रिजर्वेशन? 

जहां हिमाचल प्रदेश ने 25% कोटा शुरू किया है, वहीं भारत के कई दूसरे राज्यों में अभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन है. इनमें से बिहार और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रिजर्वेशन लेवल देते हैं. यहां सरकारी भर्ती में महिलाओं के लिए लगभग 35% कोटा है. 

बिहार में महिला रिजर्वेशन पॉलिसी 

बिहार अभी सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए लगभग 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देता है. इसके अलावा पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए अलग से 3% रिजर्वेशन है. इससे यह कोटा लगभग 36% से 37% हो जाता है.

मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में महिला रिजर्वेशन 

2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया था. यह कोटा राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा की जाने वाली ज्यादातर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर लागू होता है, सिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के. गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्य भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए काफी रिजर्वेशन देते हैं. यहां आमतौर पर 32% से 35% के बीच रिजर्वेशन है. 

सरकारी नौकरियों के अलावा महिलाओं को लोकल गवर्नेंस में भी मजबूत रिजर्वेशन मिलता है. बिहार 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन शुरू करने वाला पहला राज्य था. अभी हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ भारत के 18 से ज्यादा राज्य लोकल बॉडीज और पंचायत में महिलाओं के लिए 50% या उससे ज्यादा रिजर्वेशन देते हैं.

यह भी पढ़ें: तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बचेंगे सिर्फ ये दो देश, भारत का नाम नहीं है शामिल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Women Reservation HIMACHAL PRADESH SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
हिमाचल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 25% रिजर्वेशन, जानें किस राज्य में है सबसे ज्यादा कोटा?
हिमाचल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 25% रिजर्वेशन, जानें किस राज्य में है सबसे ज्यादा कोटा?
जनरल नॉलेज
T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?
टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कितने प्लेयर्स 'कुंवारे', फुल स्क्वॉड में इनकी संख्या कितनी?
जनरल नॉलेज
World War Survival Countries: तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बचेंगे सिर्फ ये दो देश, भारत का नाम नहीं है शामिल
तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बचेंगे सिर्फ ये दो देश, भारत का नाम नहीं है शामिल
जनरल नॉलेज
अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?
अयातुल्लाह खामेनेई का बेटा 'मुज्तबा' बना ईरान का नया सुप्रीम लीडर, जानें क्या होता है इस नाम का मतलब?
Advertisement

वीडियोज

Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Iran Vs US-Israel War: ईरान के इजरायल पर हमले को लेकर पूर्व राजनयिक ने क्या बताया? | Donald Trump
Iran में Israel ने बरसाए बम..मचा दी जबरदस्त तबाही! | Iran Vs US-Israel War Update | Donald Trump
Iran हो रहे ताबड़तोड़ हमले..Mojtaba के Supreme Leader बनते ही भारी तबाही | Iran Vs US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, 17 मई को होगी परीक्षा
जेईई एडवांस के लिए 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, 17 मई को होगी परीक्षा
फैशन
Patola Lehenga Bridal Look: अंबानी परिवार की नई बहू ने पहना 900 साल पुराना पटोला, होश उड़ा देगा शवियाना का श्रृंगार
अंबानी परिवार की नई बहू ने पहना 900 साल पुराना पटोला, होश उड़ा देगा शवियाना का श्रृंगार
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget