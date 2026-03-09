हिमाचल में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 25% रिजर्वेशन, जानें किस राज्य में है सबसे ज्यादा कोटा?

Women Reservation Government Jobs: इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से कई बड़े ऐलान किए. यह ऐलान नाहन में हुए एक स्टेट लेवल प्रोग्राम के दौरान किया गया. सरकार ने यह ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा. इसके साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में महिला सब इंस्पेक्टर के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चलाई जाएगी. इसी बीच आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोटा है.

क्लास 3 नौकरियों के लिए 25% रिजर्वेशन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया है कि क्लास 3 सरकारी नौकरियों में अब 25% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा. क्लास 3 पदों में राज्य के अलग-अलग डिपार्टमेंट में कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रोल शामिल हैं. इस फैसले से राज्य में सरकारी नौकरी ढूंढ रही हजारों महिला कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है.

किस राज्य में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा रिजर्वेशन?

जहां हिमाचल प्रदेश ने 25% कोटा शुरू किया है, वहीं भारत के कई दूसरे राज्यों में अभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन है. इनमें से बिहार और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रिजर्वेशन लेवल देते हैं. यहां सरकारी भर्ती में महिलाओं के लिए लगभग 35% कोटा है.

बिहार में महिला रिजर्वेशन पॉलिसी

बिहार अभी सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए लगभग 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देता है. इसके अलावा पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए अलग से 3% रिजर्वेशन है. इससे यह कोटा लगभग 36% से 37% हो जाता है.

मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में महिला रिजर्वेशन

2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया था. यह कोटा राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा की जाने वाली ज्यादातर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर लागू होता है, सिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के. गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्य भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए काफी रिजर्वेशन देते हैं. यहां आमतौर पर 32% से 35% के बीच रिजर्वेशन है.

सरकारी नौकरियों के अलावा महिलाओं को लोकल गवर्नेंस में भी मजबूत रिजर्वेशन मिलता है. बिहार 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन शुरू करने वाला पहला राज्य था. अभी हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ भारत के 18 से ज्यादा राज्य लोकल बॉडीज और पंचायत में महिलाओं के लिए 50% या उससे ज्यादा रिजर्वेशन देते हैं.

