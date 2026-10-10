स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल

सोशल मीडिया पर सड़क हादसों से जुड़े कई वीडियो सामने आते रहते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर लोगों की सांसें थम जाती हैं. वहीं कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होने लगती है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो किसी साधारण एक्सीडेंट जैसा नहीं लगता बल्कि किसी सुपरहीरो की फिल्म जैसा लगता है.

वीडियो में सड़क पर एक स्कूटी दिखाई देती है. इसी दौरान एक बड़ा ट्रक वहां से गुजरता नजर आता है. कुछ ही पलों में दोनों के बीच टक्कर जैसी स्थिति बन जाती है और देखते ही देखते सड़क पर धूल उड़ने लगती है. अगले ही पल देखने को मिलता है कि केवल स्कूटी को ही टक्कर लगी है और महिला सुरक्षित सड़क पर खड़ी है. दरअसल यह वीडियो महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीरामपुर का बताया जा रहा है. हादसे के दौरान लड़की ने जिस तरह खुद को बचाने की कोशिश की, उसे देखकर लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं.

महिला दिखी सुरक्षित

वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वह है, जब स्कूटी ट्रक के नजदीक पहुंचती है और हादसे के बाद स्थिति बेहद खतरनाक नजर आने लगती है. लेकिन टक्कर होने पर केवल स्कूटी ही नीचे गिरी हुई नजर आती है और महिला ट्रक के आगे की तरफ सुरक्षित खड़ी दिखाई देती है. इस दौरान सड़क पर धूल उड़ने लगती है. वहीं आसपास के लोग भी घटना स्थल पर पहुंचने लगते हैं.

Jaw-Dropping : Girl saved Herself - Smart Move Averts Shocking Dumper Accident 💪 Chilling CCTV footage from Shrirampur Ahilyanagar MH shows a sand dumper crushing a girl's scooter Displaying ultimate presence of mind and courage she instantly grabbed the truck's bumper, saving her own life from near death Her heroic reflex is going viral 👇 — Ramesh Speaks (@rameshofficial0) October 8, 2026

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दिमाग का किया इस्तेमाल

ऐसे हालात में किसी भी व्यक्ति के लिए खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है. कुछ सेकंड के भीतर होने वाली ऐसी घटनाएं यह भी दिखाती हैं कि भारी वाहनों के आसपास दोपहिया वाहन चलाना कितना जोखिम भरा हो सकता है. हालांकि वीडियो में महिला के द्वारा अपने आप को बचाने की इस कोशिश की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने तो महिला को सुपरहीरो तक कह दिया.

कमेंट्स में हो रही चर्चा

इस वायरल वीडियो को तीस हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है. कई यूजर्स महिला की समझदारी और दिमाग की तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स तो महिला को देवी और सुपरहीरो जैसे नाम देने लगे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि मुझे नहीं पता यहां गलती किसकी है, लेकिन में महिला के दिमाग की तारीफ करता हूं. एक अन्य यूजर ने मजेदार अंदाज में कमेंट किया कि यह महिला तो सुपरहीरो है और इसके पास चौका देने वाली शक्तियां हैं.

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