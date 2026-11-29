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'आप बहुत बड़ी विरासत के वारिस...', NDA की पासिंग आउट परेड के दौरान बोले राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने एनडीए की पासिंग आउट परेड के दौरान कहा कि जब कोई सैनिक मुश्किल में हो, तो आपको उसके साथ खड़ा होना है. जब फ्रंट पर हालात बिगड़ें, तो आपको अपनी टीम को संभालना है.
राजनाथ सिंह ने एनडीए की पासिंग आउट परेड के दौरान कहा कि जब कोई सैनिक मुश्किल में हो, तो आपको उसके साथ खड़ा होना है. जब फ्रंट पर हालात बिगड़ें, तो आपको अपनी टीम को संभालना है.
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