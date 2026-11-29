बिहार की सियासत में 'छोटे सरकार' के नाम से पहचाने जाने वाले विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी बेटी की शादी के जश्न से जुड़ा एक वायरल वीडियो है. पटना जिले के नदवां गांव में बेटी शिवांगी सिंह की शादी के समारोह के दौरान सामने आए इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह चलती एसयूवी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते दिख रहे हैं और इसी बीच ड्राइवर के साथ कथित तौर पर मारपीट भी करते नजर आए. यह फुटेज 26 नवंबर को सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के मौके पर जुटे मेहमानों और शुभचिंतकों की भीड़ के बीच से गुजरती SUV के सनरूफ पर अनंत सिंह खड़े हैं. रिपोर्ट्स और वायरल दावों के मुताबिक, वह एक तरफ आसपास मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ड्राइवर की ओर मुड़ते दिखते हैं.

गमछा मारने और लात चलाने के दावों ने खींचा ध्यान

इस वायरल वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा ड्राइवर के साथ कथित बर्ताव को लेकर हो रही है. फुटेज के हवाले से सामने आ रही बातों में कहा गया है कि कार के आसपास लोगों की भीड़ के बीच विधायक पहले अपने गमछे से ड्राइवर को मारते दिखते हैं और फिर लात भी चलाते नजर आते हैं, जबकि भीड़ का अभिवादन करने का सिलसिला भी चलता रहता है. बताया जा रहा है कि यह घटना 25 नवंबर 2026 को शिवांगी सिंह और ऋषिकेश कुमार की शादी के समारोह के दौरान हुई. हालांकि, इस कथित कहासुनी या घटना के पीछे की असली वजह क्या थी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.

Anant Singh kicked his driver while the car was moving. https://t.co/Y4FQ7Sympx — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 26, 2026

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सोशल मीडिया पर आलोचना और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

शादी समारोह से जुड़े कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और अनंत सिंह की मौजूदगी को लेकर लोग लगातार अपनी राय रख रहे हैं. खासतौर पर ड्राइवर के साथ कथित व्यवहार को लेकर इंटरनेट पर आलोचना भी हो रही है और कई यूजर्स इस अंदाज पर सवाल उठा रहे हैं... एक यूजर ने ड्राइवर के साथ हुए कथित बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए लिखा, "जश्न और भीड़ का माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन ड्राइवर के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर लोग हैरान भी हैं और सवाल भी उठा रहे हैं."

दूसरे यूजर ने वायरल क्लिप पर चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "बेटी की शादी में 'छोटे सरकार' के सनरूफ वाले अंदाज और वायरल फुटेज ने तो सोशल मीडिया पर पूरा माहौल ही गरमा दिया है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "पूरे मामले की असली वजह क्या थी, यह तो साफ नहीं है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद से इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा चल रही है."

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