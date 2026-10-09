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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIPS ऐश्वर्या सिंह की Calmness ने जीता इंटरनेट का दिल, वीडियो वायरल

IPS ऐश्वर्या सिंह की Calmness ने जीता इंटरनेट का दिल, वीडियो वायरल

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान IPS ऐश्वर्या सिंह के शांत और निडर अंदाज की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनका यह वायरल वीडियो उनके अनुशासन और शांत स्वभाव को दिखा रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 12:26 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच IPS ऐश्वर्या सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके काम करने के तरीके और शांत व्यवहार को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लिए भीड़ को संभालना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं होता. ऐसे में ऐश्वर्या सिंह का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

इस वायरल वीडियो को अब तक पांच हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है. वहीं एक हजार से ज्यादा लोगों ने इस री-शेयर किया है. वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स देखकर पता चलता है कि यूजर्स को IPS ऐश्वर्या सिंह का यह अंदाज कितना पसंद आ रहा है. अक्सर पुलिस की छवी गुस्से वाली दिखाई देती है. ऐसे में इस वीडियो ने यूजर्स का नजरिया बदल दिया है.

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मुश्किल हालात में भी शांत नजर आईं

प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कभी भीड़ को संभालना होता है, तो कभी लोगों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य बनाए रखना पड़ता है. ऐसे समय में गुस्सा करने के बजाय शांति और समझदारी से काम लेना जरूरी होता है. यही वजह है कि ऐश्वर्या सिंह के इस वीडियो को लेकर भी लोग उनके शांत और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके काम करने के तरीके को पसंद कर रहे हैं. बात दें, ऐश्वर्या सिंह दिल्ली पुलिस में दक्षिणी दिल्ली की एडीसीपी के पद पर तैनात हैं. वह 2022 बैच की AGMUT कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं.

Calm under pressure, firm in action. IPS Aishwarya Singh shows what true courage in uniform looks like. No drama, no hesitation, just discipline, duty and Nari Shakti standing tall. Salute to Her🔥 @aishwarya_ips https://t.co/JFrlwUzyNv

— Rahul (Proud Bhakt) (@rahulpassi) October 8, 2026

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यूजर्स कर रहे तारीफ

आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल होते हैं. खासकर जब किसी अधिकारी का काम करने का तरीका लोगों को पसंद आता है, तो लोग उसे शेयर करने लगते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं. ऐश्वर्या सिंह के वीडियो को लेकर भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. लोग उनके आत्मविश्वास और ड्यूटी निभाने के अंदाज पर बात कर रहे हैं. पुलिस की नौकरी में कई बार ऐसे हालात सामने आते हैं, जहां तुरंत फैसला लेना पड़ता है. ऐसे में ऐश्वर्या सिंह का शांत रहकर स्थिती को संभालना लोगों का दिल जीत रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 12:26 PM (IST)
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