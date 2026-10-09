IPS ऐश्वर्या सिंह की Calmness ने जीता इंटरनेट का दिल, वीडियो वायरल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच IPS ऐश्वर्या सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनके काम करने के तरीके और शांत व्यवहार को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लिए भीड़ को संभालना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं होता. ऐसे में ऐश्वर्या सिंह का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

इस वायरल वीडियो को अब तक पांच हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है. वहीं एक हजार से ज्यादा लोगों ने इस री-शेयर किया है. वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स देखकर पता चलता है कि यूजर्स को IPS ऐश्वर्या सिंह का यह अंदाज कितना पसंद आ रहा है. अक्सर पुलिस की छवी गुस्से वाली दिखाई देती है. ऐसे में इस वीडियो ने यूजर्स का नजरिया बदल दिया है.

मुश्किल हालात में भी शांत नजर आईं

प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कभी भीड़ को संभालना होता है, तो कभी लोगों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य बनाए रखना पड़ता है. ऐसे समय में गुस्सा करने के बजाय शांति और समझदारी से काम लेना जरूरी होता है. यही वजह है कि ऐश्वर्या सिंह के इस वीडियो को लेकर भी लोग उनके शांत और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके काम करने के तरीके को पसंद कर रहे हैं. बात दें, ऐश्वर्या सिंह दिल्ली पुलिस में दक्षिणी दिल्ली की एडीसीपी के पद पर तैनात हैं. वह 2022 बैच की AGMUT कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं.

Calm under pressure, firm in action. IPS Aishwarya Singh shows what true courage in uniform looks like. No drama, no hesitation, just discipline, duty and Nari Shakti standing tall. Salute to Her🔥 @aishwarya_ips https://t.co/JFrlwUzyNv

— Rahul (Proud Bhakt) (@rahulpassi) October 8, 2026

यह भी पढ़ें: Video: भूख से तड़प रहा था बाप, मासूम की गुहार सुन CRPF की जवान ने बचाई जान

यूजर्स कर रहे तारीफ

आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल होते हैं. खासकर जब किसी अधिकारी का काम करने का तरीका लोगों को पसंद आता है, तो लोग उसे शेयर करने लगते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं. ऐश्वर्या सिंह के वीडियो को लेकर भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. लोग उनके आत्मविश्वास और ड्यूटी निभाने के अंदाज पर बात कर रहे हैं. पुलिस की नौकरी में कई बार ऐसे हालात सामने आते हैं, जहां तुरंत फैसला लेना पड़ता है. ऐसे में ऐश्वर्या सिंह का शांत रहकर स्थिती को संभालना लोगों का दिल जीत रहा है.

यह भी पढ़ें: दीवाना हुआ इंटरनेट, इस हसीना के हुस्न और डांस ने जमकर मचाया भौकाल