राजस्थान की सियासत में एक महिला के तीन लिबास और तीन नामांकन की कहानी इन दिनों खूब चर्चा में है. मामला डीग जिले की बृज नगर पंचायत समिति का है. यहां 25 साल की वती कुमारी ने पंचायत समिति का प्रमुख यानी चेयरमैन बनने के लिए ऐसा सियासी दांव चला कि हर कोई हैरान रह गया.

एक ही महिला, तीन अलग-अलग नामांकन और तीन अलग-अलग पार्टियों का साथ. खास बात यह रही कि हर बार उनका लिबास भी बदला, लेकिन घूंघट के पीछे चेहरा वही रहा. आखिरकार वती कुमारी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध चेयरमैन बन गईं.

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कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय-तीनों रूप में भरा पर्चा

बृज नगर पंचायत समिति में कुल 29 सदस्य हैं. इनमें कांग्रेस के 16, बीजेपी के 4 और 9 सदस्य निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे.यानी सदस्यों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस के पास साफ बहुमत था. लेकिन प्रधान पद के चुनाव में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि बहुमत का गणित भी पीछे छूट गया.

वती कुमारी ने प्रधान पद के लिए तीन नामांकन दाखिल किए. पहला नामांकन कांग्रेस की तरफ से, दूसरा बीजेपी की तरफ से और तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा. नामांकन के दौरान वह तीनों बार अलग-अलग अंदाज में नजर आईं. लाल साड़ी पहनकर कांग्रेस नेताओं और समर्थकों के साथ पहुंचीं. इसके बाद सलवार-सूट में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के साथ बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल किया. वहीं तीसरे नामांकन में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अलग रंग की साड़ी में भी अपनी दावेदारी पेश की.

हर बार बदला लिबास, लेकिन घूंघट नहीं हटा

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे दिलचस्प बात उनका पहनावा रहा. तीन नामांकन के साथ तीन अलग-अलग लिबास ने लोगों का ध्यान खींचा. लाल साड़ी, सलवार-सूट और फिर जीत के जश्न में पीली साड़ी. वती कुमारी ने बताया कि लाल रंग को शुभ माना जाता है, इसलिए पहले नामांकन में लाल साड़ी पहनी थी. निर्विरोध जीत के बाद पीली साड़ी पहनकर पहुंचीं. उनकी ननद एकता ने भी इसे शुभ परंपरा से जुड़ा बताया.

अब प्रधान की कुर्सी पर निभाएंगी जिम्मेदारी

आखिरकार बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में वती कुमारी निर्विरोध प्रधान चुन ली गईं. प्रधान बनने के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी और सड़कों की समस्या दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी. महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी काम किया जाएगा। वह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगी.

कुल मिलाकर बृज नगर में तीन पार्टियां, तीन नामांकन और तीन लिबास के बीच घूंघट में नजर आईं वती कुमारी ने ऐसा सियासी घटनाक्रम रचा, जिसकी चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है. वती कुमारी के चुनावी दांव ने सियासी दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है. 25 साल की इस महिला ने बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को भी अपने सियासी दांव से घनचक्कर बना दिया.

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