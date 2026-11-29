प्रदर्शन और विरोध जताने के अलग-अलग तरीके आपने खूब देखे होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भागते हुए आना, चलने को तैयार ट्रेन के ठीक आगे पटरी पर लेट जाना और फिर नारेबाजी शुरू कर देना—यह अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का खासा ध्यान खींच रहा है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नेता जी पूरे फिल्मी अंदाज में प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, उनके पीछे पुलिस भी भागती दिखती है और फिर ट्रैक पर लेटे नेता जी को वापस प्लेटफॉर्म पर लाने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट जाते हैं.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचानक हलचल मचती है और प्रदर्शन करते हुए नेता जी तेजी से आगे बढ़ते हैं. उनके ठीक पीछे पुलिस की टीम भी दौड़ती हुई आती है, लेकिन इससे पहले कि स्थिति को पूरी तरह संभाला जा सके, नेता जी ट्रेन के आगे ट्रैक पर लेट जाते हैं और वहीं से 'जिंदाबाद' के नारे लगाने लगते हैं.

ट्रैक से हटाने में पुलिस की कड़ी मशक्कत

किसी भी सक्रिय या चलने को तैयार ट्रेन के आगे पटरी पर लेट जाना अपने आप में बेहद जोखिम भरा और संवेदनशील कदम होता है, जिससे सुरक्षा को लेकर भी चिंता पैदा हो जाती है. वीडियो में दिखता है कि पटरी पर लेटे नेता जी को उठाकर सुरक्षित रूप से वापस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए पुलिसकर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है. भागदौड़, नारेबाजी और खींचतान के इस पूरे सीन ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को फुल-ड्रामा क्लिप बना दिया है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और दी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी चुटकियां और प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई प्लेटफॉर्म पर स्प्रिंट, ट्रेन के आगे पोज और जिंदाबाद के नारे, नेता जी ने तो पूरा एक्शन सीन ही शूट कर दिया." दूसरे यूजर ने पुलिस की मशक्कत पर चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "ट्रैक से वापस प्लेटफॉर्म पर खींचने में तो पुलिस वालों की अच्छी खासी कसरत हो गई, वीडियो देखकर हंसी भी आ रही है और हैरानी भी." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "विरोध जताने का यह तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं."

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