सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और वायरल होने की होड़ में लोग कई बार सुरक्षा और दूसरों की सहूलियत को पूरी तरह ताक पर रख देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की बीच सड़क पर पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आ रही है. आसपास से गुजरते वाहनों की आवाजाही और संभावित खतरे के बावजूद जिस बेफिक्री से यह रील शूट की जा रही है, उसे देखकर लोग हैरान भी हैं और जमकर सवाल भी उठा रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नारंगी रंग की साड़ी और हरे ब्लाउज में सजी एक लड़की व्यस्त दिखती सड़क के बीचोंबीच खड़े होकर डांस कर रही है. वह पूरी मस्ती और एनर्जी के साथ हाथ उठाकर और स्टेप्स करते हुए परफॉर्म कर रही है, जबकि पास ही एक अन्य महिला खड़ी होकर मोबाइल या कैमरे से उसका वीडियो रिकॉर्ड करती नजर आ रही है. सड़क के किनारे डिवाइडर, बिजली के खंभे, ग्रीन साइनबोर्ड और पीछे चलती गाड़ियां इस पूरे नजारे को और ज्यादा जोखिम भरा दिखा रही हैं.

वाहनों की दिक्कत और जान की परवाह किए बिना रीलबाजी

इस तरह मुख्य सड़क या लेन के बीचोंबीच खड़े होकर डांस करने से न केवल खुद की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी अचानक ब्रेक लगाने या रास्ता बदलने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे इस क्लिप को लेकर यही चर्चा है कि रील बनाने का जुनून इस कदर हावी हो गया है कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं की जा रही.

India's Most Dangerous Virus Right Now 😎 https://t.co/ZmurcTBI8v — सीतामढ़ी जिला 🇮🇳 (@SitamarhiJila) November 26, 2026

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और जताई चिंता

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं और चुटकियां साझा कर रहे हैं...एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "भाई रील का कीड़ा सच में बड़ा खतरनाक होता है, बीच सड़क पर पूरा स्टेज ही जमा लिया है." दूसरे यूजर ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कमेंट किया, "आते-जाते वाहनों के बीच इस तरह सड़क पर डांस करना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "व्यूज और लाइक्स के चक्कर में लोग सड़क को ही स्टूडियो समझ बैठते हैं, वीडियो वायरल तो हो गया लेकिन रिस्क पूरा है."

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