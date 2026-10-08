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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक्सीडेंट के बाद कार मालिक ने शख्स को लगाया गले, जीता दिल

एक्सीडेंट के बाद कार मालिक ने शख्स को लगाया गले, जीता दिल

आपने हमेशा एक्सीडेंट के बाद वाले ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें लोग लड़ते हुए नजर आते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर फिलहाल एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो हर किसी का दिल जीत रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Oct 2026 09:13 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कई दर्दनाक एक्सीडेंट के वीडियो देखने को मिलते हैं. कुछ वीडियो ऐसे होते है जिन्हें आम इंसान देख तक नहीं पाता. वहीं कई वीडियो ऐसे होते हैं जहां लोग अक्सर एक्सीडेंट के बाद लड़ते हुए नजर आते हैं. हालांकि इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख यूजर्स व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं.

दरअसल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क पार करते हुए नजर आता है. तभी उसे एक कार टक्कर मार देती है. जिसकी वजह से शख्स को पांव में चोट लग जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है. हालांकि शख्स को कोई गंभीर चोट नहीं लगती और वह गिरता भी नहीं है. लेकिन उसके बाद जो होता है, उसे देख यूजर्स काफी खुश हो रहे हैं.

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कार से लगी टक्कर

वीडियो में सड़क के दोनों ओर यातायात चलता दिखाई देता है. बीच में डिवाइडर बना हुआ है और दोनों तरफ से गाडियां जा रही है. एक शख्स डिवाइडर की दूसरी तरफ से इस तरफ आने की कोशिश करता है. तभी सामने से आ रही एक लाल कार उसे टक्कर मार देती है और वह पास में ही खड़ा हो जाता है. कार का मालिक भी टक्कर लगने के बाद कार से भागने की बजाय रुक जाता है.

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शख्स ने पूछा हाल-चाल

आमतौर पर देखा जाता है कि टक्कर लगने के बाद लोग लड़ने लगते हैं या टक्कर मारने वाला इंसान गाड़ी लेकर भाग जाता है. लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा. टक्कर लगने के बाद कार का मालिक बाहर निकलता है और दूसरे व्यक्ति के पास जा कर उससे उसका हाल-चाल पूछता है. वहीं दूसरा व्यक्ति भी गुस्सा करने की बजाय शख्स से प्यार से बात करता है.

गले लगाकर माफी मांगी

वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कार का मालिक दूसरे शख्स को गले लगाकर माफी मांगता है. जहां अन्य लोग लड़ने-झगड़ने लगते हैं, वहीं इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी किया जिसे देख लोग काफी खुश हो रहे हैं. गले लगाने के बाद दूसरा शख्स भी व्यक्ति को गले लगाता है. इसके बाद दोनों अपने-अपने रास्ते जाने लगते हैं.

कमेंट्स में कर रहे यूजर्स तारिफ

वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट किया कि यही होता है जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है. वहीं एक और अन्य यूजर ने कमेंट किया कि दुनिया को आप जैसे लोगों की ही जरूरत है. एक यूजर ने कहा कि हमेशा सड़क पार करते हुए दोनों तरफ अच्छी तरह देखना जरूरी है. सभी लोग इस इंसान जैसे नहीं होते.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 09:13 PM (IST)
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