ऐसे होती है यूपी रोडवेज चलाने की ट्रेनिंग! वीडियो देख ड्राइवरों के लिए बढ़ जाएगी इज्जत

दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा. लेकिन भारत की सबसे खतरनाक नौकरियों का जब भी नाम आता है तो रोडवेज बस ड्राइवर का ख्याल जहन में आता ही आता है. ऐसे में जब बात होती है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल रोडवेज की तो लोगों के जहन में ड्राइवर की जगह पायलट आने लगते हैं. ये ड्राइवर इतनी चालाकी और सफाई से बस चलाते हैं कि लोग इनके फैन तक हो जाते हैं. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश रोडवेज ड्राइवर की ट्रेनिंग दिखाई गई है, साथ ही दिखाया गया है कि कितने खतरनाक पड़ाव से उन्हें गुदरना पड़ता है.

सामने आया उत्तर प्रदेश रोडवेज ड्राइवरों की ट्रेनिंग का वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश रोडवेज बस के ड्राइविंग टेस्ट और ट्रेनिंग को दिखाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेनिंग सेंटर में एक बड़ी सी दीवार बनाई गई है जो किसी पुल के आकार में झुकी हुई है. इस पर ड्राइवरों को बस चढ़ाने के लिए कहा जाता है और जैसे ही बस उस दीवार पर चढ़ती है वैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगा देता है. लेकिन बस उसी पुल नुमा दीवार पर फंस जाती है जो देखने में काफी खतरनाक लग रहा है. कुल मिलाकर वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश रोडवेज ड्राइवरों को बस चलाने के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो सुरक्षित तरीके से यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

यूजर्स बोले, इन्हें ये तमीज भी सिखाओ कि....

वीडियो को uttarpradesh_roadways नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये 20 साल पुराने कबाड़े को चला रहे हो, ये पॉल्युशन नहीं करता क्या. एक और यूजर ने लिखा...ये ड्राइविंग टेस्ट करा रहे हो या पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी करा रहे हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन्हें ये भी सिखाओ कि एक्सीडेंट करके भागा नहीं जाता.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल