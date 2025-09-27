आजकल सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है. सुबह उठते ही लोग सबसे पहले मोबाइल फोन चेक करते हैं. जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, X, और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर क्या नया है, यही देखने लगते हैं. यही वजह है कि हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल हो ही जाता है, जो हमें या तो हंसा देता है, हैरान कर देता है या फिर सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास में आखिर हो क्या रहा है.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों X पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे @jasimpathan05 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा चोरी की मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है, दरवाजे से जाते हैं, खिड़की से निकलते हैं. ये गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है. यह लाइन सिर्फ एक मजाक या शेर नहीं है, बल्कि आज की सोशल मीडिया रियलिटी को बता रहा है.

वीडियो में क्या है खास?

वीडियो में एक लड़का-लड़की छुपकर एक-दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं. जैसे ही कोई आता है, लड़का तुरंत खिड़की से छलांग लगाता है और भाग खड़ा होता है. इस वीडियो के बैकग्राउंड में चोरी की मोहब्बत वाला गाना चल रहा है. यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि कपल्स अक्सर दरवाजे से नहीं, बल्कि खिड़की से निकलने पर मजबूर होते हैं यानी छुप-छुपकर मिलते हैं, छिपकर बात करते हैं, और कई बार पकड़े भी जाते हैं.

सोशल मीडिया पर जमकर लिए गए मजे

सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ वीडियो देख लोग हंस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई इसको कहते हैं मिशन इम्पॉसिबल लव एडिशन, वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया मोहब्बत छुपाने की नहीं, निभाने की चीज है, लेकिन चलो, विंडो एग्जिट भी बुरा नहीं. वहीं एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि हमारे टाइम में तो खिड़की से सिर्फ हवा आती थी, अब प्यार भी आने लगा है. कुछ यूजर बोले ये वीडियो तो सच्ची DDLJ और Race 3 का कॉम्बो है.



