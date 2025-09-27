Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कैब ड्राइवर और एक महिला ड्राइवर के बीच तीखी बहस होती नजर आ रही है. वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि महिला ड्राइवर ने कैब को बुरी तरह ठोक दिया. वीडियो में देखा भी गया है कि कैब कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है. वीडियो को देखने के बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

महिला ने गलती मानने से किया इनकार

वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि महिला ड्राइवर ने कैब को जोरदार टक्कर मारी है. वीडियो में देखा गया है कि कैब के पीछे की तरफ भारी क्षति पहुंची है और इसका ट्रंक पूरी तरह से खुला हुआ है. वीडियो में व्यक्ति कहता है कि महिला कैब को ठोकने के बाद अपनी गलती मानने से इनकार कर रही है.

Road-Rage Kalesh b/w Cab driver and a lady driver pic.twitter.com/mTXHhq0ekq — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 26, 2025

जब व्यक्ति महिला का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो महिला गुस्सा हो गई और व्यक्ति को वीडियो बनाने से मना करने लगी, लेकिन व्यक्ति ने लगातार वीडियो बनाता रहा और उसने वीडियो में कार का नंबर भी दिखाया. कार की हालत देखते हुए लगता है कि हादसा सचमुच में कितना खतरनाक था और कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई है.

सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई

वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है. यह वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी. कुछ लोगों ने महिला के व्यवहार की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा कि टोयोटा लोगों को इस वीडियो को बिल्ड क्वालिटी के लिए विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए.

लोगों ने कहा कि महिला गलती करने के बाद भी व्यक्ति से लड़ रही है. वीडियो में व्यक्ति कार की हालत दिखाता है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कैब ड्राइवर ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है या नहीं.