कश्मीर की हसीन वादियों और बर्फबारी के बीच जब आधुनिक रफ्तार की पहचान बन चुकी वंदे भारत ट्रेन गुजरती है, तो वह दृश्य किसी विदेशी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिलकश वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नारंगी और ग्रे रंग की वंदे भारत ट्रेन चारों ओर बिछी सफेद बर्फ के बीच पटरियों पर दौड़ती नजर आ रही है. इस नजारे को देखकर लोग हैरान भी हैं और गर्व से कह रहे हैं कि पहली नजर में यह भले ही स्विट्जरलैंड जैसा लगे, लेकिन असल में यह हमारा अपना भारत है.

वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ी ढलान, सुरक्षा जालियों और बर्फ से ढकी पटरियों के बीच वंदे भारत की चमकती हेडलाइट के साथ आगे बढ़ रही है. चारों तरफ जमी बर्फ और ठंडी वादियों के माहौल में इस ट्रेन का अंदाज बेहद खास और आकर्षक दिख रहा है. आम दिनों में जहां यह ट्रेन तेज रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए चर्चा में रहती है, वहीं बर्फबारी के बीच इसका यह सफर देखने वालों के लिए आंखों को सुकून देने वाला अनुभव बन गया है.

स्विट्जरलैंड से तुलना और बदलते कश्मीर की तस्वीर

सोशल मीडिया पर इस क्लिप को लेकर सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि बर्फ से ढके पहाड़ों और पटरियों के बीच गुजरती इस ट्रेन का फ्रेम देखकर कई लोगों को यूरोप या स्विट्जरलैंड की याद आ गई. हालांकि, जैसे ही लोगों को एहसास होता है कि यह नजारा कश्मीर की वादियों का है, तो कमेंट सेक्शन में गर्व और खुशी की लहर दौड़ जाती है. कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के मौसम में रेल कनेक्टिविटी और आधुनिक ट्रेनों की मौजूदगी को लोग बदलते और आगे बढ़ते भारत की तस्वीर के तौर पर देख रहे हैं.

Ultimate Beauty..🇮🇳 Not AI, Not Switzerland This is Kashmir https://t.co/OxkEACCrFs — Amrendra Bahubali 🇮🇳 (@TheBahubali_IND) November 25, 2026

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लुटाया प्यार और जताया गर्व

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी और मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं:

एक यूजर ने गर्व के साथ लिखा, "पहली नजर में तो लगा स्विट्जरलैंड की कोई रील है, लेकिन जब पता चला कि यह अपना कश्मीर है तो सीना चौड़ा हो गया."

दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए कमेंट किया, "भाई स्विट्जरलैंड जाने का खर्चा बचाओ, बर्फ और वंदे भारत का यह कॉम्बो तो अपने देश में ही कमाल कर रहा है."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "सफेद बर्फ के बीच दौड़ती वंदे भारत का यह वीडियो सच में दिल जीत लेने वाला है, इसे बार-बार देखने का मन करता है."

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