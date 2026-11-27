भारतीय गेंदबाज जयदेव उनादकट ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. उनादकट पेशे से एक गेंदबाज हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बैटिंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. दरअसल उन्होंने टी20 क्रिकेट के इतिहास में नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेली है. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए यह कारनामा करके दिखाया है.

गुरुवार को सौराष्ट्र और तमिलनाडु का मैच खेला गया. इस मैच में सौराष्ट्र ने 92 रन के स्कोर पर 9 विकेट खो दिए थे. मगर इसके बाद जयदेव उनादकट ने 26 गेंद में 40 रन की पारी खेल इतिहास रच दिया. यह मेंस टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी नंबर-11 के बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है.

11वें क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलने का विश्व रिकॉर्ड पहले इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स के नाम था. ब्रिग्स ने बिग बैश लीग 2020 में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हुए 18 गेंद में 35 रन की पारी खेली थी. अब उसके 6 साल बाद उनादकट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

नंबर-11 पर सबसे बड़ी पारी

जय देव उनादकट (भारत) - 26 गेंद में 40 रन - सौराष्ट्र

डैनी ब्रिग्स (इंग्लैंड) - 18 गेंद में 35 रन - एडिलेड स्ट्राइकर्स

डॉमिनिक ड्रेक्स (वेस्टइंडीज) - 14 गेंद में 34 रन - सेंट निट्स एंड नेविस पेट्रियट्स

जयदेव उनादकट अपने 224 मैचों के विशाल टी20 करियर में कुल 624 रन बना पाए हैं, इनमें एक अर्धशतकीय पारी भी शामिल है. गेंदबाजी में उनके नाम टी20 क्रिकेट में 271 विकेट हैं.

38 रन से हारी टीम, लगातार चौथी शिकस्त

मैच की बात करें तो तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 192 रन बनाए थे. जवाब में सौराष्ट्र का हाल इतना बुरा रहा कि उसने 92 रन तक आते-आते 9 विकेट खो दिए थे. अंत में सौराष्ट्र की पूरी टीम 16.4 ओवर में 154 रन पर सिमट गई और 38 रनों से मैच हार गई. सौराष्ट्र ने लगातार 4 जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, लेकिन आखिरी तीनों मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी.

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