भारतीय ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों के तरह-तरह के जुगाड़ और अनोखे कारनामे अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और नई चर्चा भी छेड़ दी है. वायरल तस्वीरों और वीडियो में एक शख्स चलती ट्रेन की सीट के पास लगी फोल्डिंग ट्रे पर ही पूरा पूजा-पाठ सजाता और शंख बजाता नजर आ रहा है, जिसे देखकर यात्री और सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए हैं.

वायरल हो रहे इन दृश्यों में देखा जा सकता है कि ट्रेन के कोच में खिड़की के पास लगी नीली स्नैक ट्रे पर भगवान की तस्वीर, फूल, शंख, कटोरी और जलता हुआ दीपक रखा हुआ है. शख्स ने पारंपरिक वेशभूषा पहन रखी है, माथे व शरीर पर भस्म के निशान लगाए हैं और पूरी श्रद्धा के साथ दीपक दिखाते व शंख बजाते नजर आ रहा है. सामान्य तौर पर जहां इस ट्रे का इस्तेमाल चाय-नाश्ता, लैपटॉप या पानी की बोतल रखने के लिए होता है, वहीं वहां सजा पूजा का सामान इस पूरे दृश्य को बेहद अनोखा बना रहा है. हालांकि यह सब देखकर इंटरनेट पर यूजर्स का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

शंखनाद और चलती ट्रेन में पूजा के नजारे ने खींचा ध्यान

शख्स हाथ से दीपक या आरती की मुद्रा में नजर आ रहा है, साथ ही में वह शंख फूंकता दिख रहा है. चलती ट्रेन की रफ्तार और बाहर दिखते हरियाली भरे नजारे के बीच डिब्बे के भीतर इस तरह पूजा और शंखनाद का दृश्य देखने वालों के लिए किसी फिल्मी या बिल्कुल हटके पल से कम नहीं है. एक तरफ जहां लोग इसे शख्स की गहरी आस्था और बेफिक्र अंदाज से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चलती ट्रेन में खुले दीपक और शंख बजाने को लेकर सुरक्षा और सहयात्रियों की सुविधा पर भी तरह-तरह की बातें हो रही हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दीं मजेदार और मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर यह वीडियो और स्क्रीनशॉट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी राय और चुटकियां साझा कर रहे हैं...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई ने तो चलती ट्रेन के स्नैक टेबल को ही सीधा मंदिर बना दिया, सफर में ही पूरी भक्ति चल रही है."

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "आस्था अपनी जगह है, लेकिन चलती ट्रेन में जलता दीपक और शंखनाद देखकर सहयात्रियों का रिएक्शन देखने लायक रहा होगा."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इंटरनेट पर हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जो सफर के रूटीन को पूरी तरह बदल देता है, गजब का नजारा है."

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