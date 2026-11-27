लाखों मेहमानों के जुटने की चर्चाओं के बीच अनंत सिंह की बेटी की शादी के भोज से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दूर-दराज और पूरे बिहार से पहुंचे मेहमानों की भारी भीड़ के बीच भोज का जो नजारा कैमरे में कैद हुआ है, उसे देखकर लोग दंग भी हैं और जमकर मजे भी ले रहे हैं. वीडियो में पत्तल खत्म होने के बाद कार्टन में खाना रखने से लेकर भगोनों से सब्जी भरने तक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

कार्टन में ही खाना खाते दिखे लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के भोज में खाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. इसी दौरान जब पत्तल कम पड़ गए या खत्म हो गए, तो कई मेहमानों ने जुगाड़ निकालते हुए खाली कार्टन में ही भाजी और खाना रखकर खाना शुरू कर दिया.

अनंत सिंह के यहा लोग ऐसे भी खाना खाए है कागज के कार्टून पर देख लीजिए. https://t.co/bHMQEkRKDN — Ronny Kushwaha (@iamronnyk) November 26, 2026

भगोनों से हाथों में सब्जी भरते और पत्तल लूटते दिखे लोग

इस वायरल क्लिप का सबसे चौंकाने और गुदगुदाने वाला हिस्सा वह है, जिसमें भोज के दौरान खाने को लेकर लोगों की बेताबी साफ झलक रही है. वीडियो में कुछ लोग सीधे बड़े भगोनों से अपने हाथों में सब्जी भरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कई लोग पत्तल के लिए आगे बढ़ते और पत्तल लूटते हुए भी दिख रहे हैं. इतनी बड़ी भीड़ के बीच खाने के इंतजाम और मेहमानों के इस अंदाज ने इंटरनेट पर नई चर्चा छेड़ दी है. एक तरफ जहां लोग इतनी भारी भीड़ को देखकर दंग हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्टन में खाना रखने और हाथों में सब्जी भरने वाले दृश्यों पर जमकर चुटकियां भी ले रहे हैं.

यह बिहरवा है बाबू न.... अनंत सिंह की बेटी की शादी मे जन्मों के भूखे लोग खाना खाने पहुंचे... भीड़ इतनी हुई की अफरा तफरी मच गई, लोग खुद से ही केवल सब्जी ही निकालकर खाने लगे! https://t.co/3hReYgYtuA — Adesh_26 (@SonOfBharat_88) November 26, 2026

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे, बोले- बड़े खतरनाक लोग हैं भाई

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में इस पूरे वाकये पर अपनी मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे भीड़ का असर बता रहा है, तो कोई मेहमानों के जुगाड़ पर ठहाके लगा रहा है:

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई ये बड़े खतरनाक लोग हैं, पत्तल खत्म हुआ तो सीधा कार्टन ही प्लेट बना लिया और मजे से खाना शुरू कर दिया."

दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "जब पूरे बिहार और दूर-दराज से लाखों की भीड़ जुटेगी, तो भोज में ऐसा नजारा तो देखने को मिलेगा ही, गजब का माहौल है भाई."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "भगोनों से हाथों में सब्जी भरते और पत्तल लूटते लोगों का यह सीन देखकर हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है."

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