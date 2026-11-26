राजस्थान का पुष्कर मेला अपने अनोखे पशुओं, शानदार घोड़ों, ऊंटों और पशुपालकों के बीच होने वाली खरीद-बिक्री के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग अपने खास पशुओं को लेकर पहुंचते हैं. किसी की पहचान उसकी ऊंचाई होती है, तो कोई वजन और नस्ल की वजह से चर्चा में रहता है. लेकिन इस बार मेले में एक ऐसा जानवर पहुंचा, जिसने अपने छोटे से कद के कारण सबका ध्यान खींच लिया.

यह कोई बछड़ा या छोटी नस्ल की गाय नहीं, बल्कि एक भैंस है. महज दो फीट ऊंची इस भैंस का नाम पिंकी है. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत को लेकर है, जिसे इंटरनेट पर एक करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है.

महाराष्ट्र से 1100 किलोमीटर का सफर करके पहुंची पिंकी

रिपोर्टों के मुताबिक, इसे महाराष्ट्र के ठाणे से राजस्थान के पुष्कर मेले में लाया गया था. इसके मालिक का नाम सोहिल शकील बताया गया है. पिंकी को मेले तक लाने के लिए करीब 1100 किलोमीटर का सफर तय किया गया. आमतौर पर पशु मेलों में लोग बड़े आकार और अच्छी नस्ल वाले पशुओं को देखने पहुंचते हैं, लेकिन पिंकी का छोटा कद ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया. मेले में आने वाले लोग उसे देखकर हैरान रह गए. कई लोग उसके साथ तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए. बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के बीच पिंकी आकर्षण बनी रही है. उसकी छोटी कद-काठी के कारण लोग उसे करीब से देखने के लिए पहुंच रहे हैं.

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दो फीट की भैंस पिंकी की कीमत

पिंकी की कीमत ने सोशल मीडिया यूजर्स के होश उड़ा दिए हैं. वायरल वीडियो और पोस्ट में इसकी कीमत 20 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक बताई जा रही है. पिंकी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसका छोटा कद किसी विशेष नस्ल की वजह से नहीं है. उसके मालिक सोहिल शकील के मुताबिक, उसका शारीरिक विकास प्राकृतिक रूप से सामान्य भैंसों की तरह नहीं हुआ. यानी उसकी कम ऊंचाई को किसी अलग नस्ल की विशेषता नहीं बताया गया है. पिंकी की मां की ऊंचाई भी सामान्य भैंसों के मुकाबले कम, करीब तीन फीट थी. उसकी मां रोजाना लगभग दो लीटर दूध देती थी. वहीं पिंकी ने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है. यही वजह है कि उसकी शारीरिक बनावट को लेकर भी लोगों में काफी दिलचस्पी बनी हुई है.

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