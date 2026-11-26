शादी-ब्याह या किसी खास मौके पर सजने वाले ऑर्केस्ट्रा मंच पर अक्सर यंगस्टर्स और डांसर्स का जलवा देखने को मिलता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार और धमाकेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बूढ़े चाचा ने स्टेज पर चढ़कर ऐसा रंग जमाया कि हर कोई दंग रह गया. हसीनाओं के साथ 'चोलिया के हूक राजा जी' गाने पर चाचा के ठुमके देख लोगों का माथा घूम गया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑर्केस्ट्रा के मंच पर डांस चल रहा है और तभी ठेठ देहाती अंदाज में दिख रहे एक बुजुर्ग चाचा पूरे जोश के साथ वहां पहुंच जाते हैं. जैसे ही मशहूर गाना 'चोलिया के हूक राजा जी' बजता है, चाचा बिना किसी झिझक के स्टेज पर मौजूद डांसर हसीनाओं के साथ सुर से सुर और ताल से ताल मिलाने लगते हैं.

देहाती अंदाज और फुल जोश ने उड़ाए होश, पेंशन पर मजे ले रहे लोग

वीडियो में चाचा का आत्मविश्वास और मस्ती देखते ही बन रही है. उम्र के इस पड़ाव में भी जिस बेफिक्री और एनर्जी के साथ वह मंच पर थिरकते नजर आ रहे हैं, उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग तो मजे लेते हुए यह तक कह रहे हैं कि चाचा आज अपनी पेंशन का पूरा पैसा अपने मजे और फुल एंटरटेनमेंट पर ही खर्च करने के मूड में हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे जमकर मजे

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में चाचा के इस बिंदास अंदाज पर जमकर चुटकी ले रहे हैं...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "लगता है चाचा ने पेंशन आते ही पूरा बजट ऑर्केस्ट्रा के नाम कर दिया है, गजब की मस्ती चल रही है भाई."

दूसरे यूजर ने तारीफ करते हुए कमेंट किया, "उम्र तो बस एक नंबर है, असली स्वैग तो इन देहाती चाचा के पास है जो बिना किसी शर्म के स्टेज पर छा गए."

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "चोलिया के हूक पर चाचा की एंट्री ने तो पूरे ऑर्केस्ट्रा का माहौल ही बदल दिया, वीडियो बार-बार देखने लायक है."

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