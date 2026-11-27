लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन की ओर से मिले समन पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास का बयान आया है. उन्होंने सोनम वांगुचक के समर्थन में एक्स पर एक पोस्ट किया है. सौरव दास ने कहा कि मैं उन्हें लगातार परेशान किए जाने की निंदा करता हूं.

सौरव दास ने कहा कि वे दुनिया भर में जाने-माने शिक्षाविद, वैज्ञानिक और कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हमारे देश और लद्दाख का मान बढ़ाया है. मौजूदा सरकार सिर्फ एक ही बात जानती है- प्रतिशोध की भावना. इससे पहले सोनम वागंचुक ने एक्स पर लेटर शेयर कर कहा कि संविधान दिवस के शुभ दिन पर मुझे केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन की ओर से एक समन मिला है.

I condemn the relentless hounding of Mr Sonam Wangchuk, a world renowned educationist, scientist, and Activist who has brought laurels to our nation and Ladakh. The present government knows only this— vindictiveness. — Saurav Das (@SauravDassss) November 26, 2026

समन को लेकर क्या बोले सोनम वांगचुक

उन्होंने बताया कि मुझे आज एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, ताकि मैं बता सकूं कि मुझसे 'शांति बॉन्ड' (peace bond) पर हस्ताक्षर क्यों न करवाए जाएं. उन्होंने आगे कहा कि सीधी सी बात यह है कि मैंने हमेशा विरोध के शांतिपूर्ण तरीकों जैसे धरना और अनशन का ही समर्थन किया है. यहां तक कि कड़ाके की ठंड (-15 डिग्री तापमान) में भी हमने ऐसा ही किया, जिसमें हमने खुद को ही कष्ट दिया, किसी और को नहीं.

सोनम वांगचुक ने कहा कि यह अलग बात है कि अक्सर मेरी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है, ताकि उनका वही मतलब निकाला जा सके, जो सामने वाले सुनना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात यह है कि इस बार मेरे पास पर्याप्त दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल NSA के मामले के दौरान थे.

क्यों भेजा गया नोटिस

UT प्रशासन के इस नोटिस का संबंध आगामी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह के आम चुनाव 2026 से है. 23 नवंबर 2026 को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में दिए गए वांगचुक के भाषण और पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस में कई प्वाइंट्स उठाए गए हैं, जिनमें अहम है सरकारी कर्मचारियों से चुनाव के दौरान सामूहिक अवकाश पर जाने की अपील करना ताकि चुनावी ड्यूटी के लिए कोई उपलब्ध न रहे.

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