अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के साथ देश के टकराव में एक नए तनाव का संकेत देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी सेना कोई कदम उठाती है, तो वह निश्चित रूप से पिकएक्स माउंटेन पर हमला करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि वहां कोई वास्तविक गतिविधि” नहीं हो रही है तो अमेरिका उन्हें समझदारी दिखाने का एक मौका देने की कोशिश कर रहा है.

फ्लोरिडा में अपने मार-ए-लागो आवास से अमेरिकी सैन्य कर्मियों के साथ थैंक्सगिविंग पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "उनकी सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है. उनकी वायु सेना खत्म हो गई है. उनकी नौसेना भी खत्म हो गई है. जिन परमाणु ठिकानों को हमने नष्ट कर दिया था उनका वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं. अगर हम कोई कदम उठाते, तो हम निश्चित रूप से 'पिकएक्स माउंटेन' (Pickaxe Mountain) पर हमला करते, लेकिन हमें वहां कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिली है.''

ईरान के पास हैं ऐसी मिसाइल

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो यूरोप तक पहुंच सकती हैं साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में शांति न होने से परमाणु तबाही हो सकती है. ट्रंप ने कहा, "उनके पास यूरोप तक पहुंचने की क्षमता ह.; वे हम तक तो नहीं पहुंच सकते लेकिन यूरोप तक पहुंचने की क्षमता उनमें जरूर है. ऐसी स्थिति में, ईरान इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर परमाणु हथियार दाग सकता है, जिससे भारी परमाणु तबाही मच सकती है."

ईरानी नेताओं का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैं उन्हें जान गया हूं, और सच कहूं तो वे पागल हैं. वे पूरी तरह पागल हैं. इसीलिए हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे."

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को सुलझाने की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी रहने के बावजूद, कोई ठोस समाधान निकलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

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