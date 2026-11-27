Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑफर बैंक, पुराने डिवाइस की स्थिति पर निर्भर करेंगे.

Croma Black Friday Sale : Croma ने भारत में अपनी सालाना Black Friday Sale शुरू कर दी है. इस सेल में यूजर्स को Apple के प्रीमियम डिवाइस से लेकर टीवी और घर में यूज होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर छूट मिल रही है. Croma की यह सेल 26 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी. सेल में iPhone 16, iPhone 17 Pro Max और MacBook Neo जैसे Apple डिवाइस शामिल हैं, हालांकि अलग-अलग प्रोडक्ट पर मिलने वाली छूट और एक्सचेंज की रकम यूजर की पात्रता और पुराने डिवाइस की स्थिति पर निर्भर करेगी. तो आइए जानते हैं इस सेल में कौन-सा प्रोडक्ट कितनी कीमत पर मिल रहा है.

iPhone 17 Pro Max पर मिल रहा ऑफर

अगर आप Apple का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो iPhone 17 Pro Max (256GB) के Orange कलर वेरिएंट पर बड़ा ऑफर दिया जा रहा है. इसकी प्रभावी कीमत 96,290 रुपये रखी गई है. इस डील में 4,000 रुपये तक का बैंक कैशबैक शामिल है. इसके अलावा iPhone 14 (128GB) एक्सचेंज करने पर 24,000 रुपये तक की वैल्यू और 8,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस मिल सकता है. यूजर इस फोन को 11,143 रुपये प्रति महीने से शुरू होने वाली EMI पर भी खरीद सकते हैं.

Croma Sale में iPhone 16 पर भी मिल रहा डिस्काउंट

Croma की Black Friday Sale में Apple iPhone 16 (128GB) को 45,490 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है. इस ऑफर के तहत यूजर्स को 2,000 रुपये तक का बैंक कैशबैक मिल सकता है. वहीं अगर कोई यूजर अपना पुराना iPhone 14 (128GB) एक्सचेंज करता है, तो उसे 24,000 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू और 8,000 रुपये तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. इस फोन के लिए EMI की शुरुआत 2,638 रुपये प्रति महीने से होती है.

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MacBook Neo पर भी बचत का मौका

लैपटॉप खरीदने की तैयारी कर रहे यूजर्स के लिए भी Croma की सेल में ऑफर मौजूद है. MacBook Neo के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की प्रभावी कीमत 42,714 रुपये है. इस पर 7,000 रुपये तक का बैंक कैशबैक दिया जा रहा है. इसके साथ ही पुराने योग्य Intel-बेस्ड MacBook को एक्सचेंज करने पर 12,000 रुपये तक की वैल्यू और 7,000 रुपये तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस मिल सकता है. इसकी EMI 2,071 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है.

कब तक उठा सकते हैं ऑफर्स का फायदा?

Croma की Black Friday Sale 26 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी. यूजर इन ऑफर्स का फायदा Croma के सेल में शामिल स्टोर्स पर ले सकते हैं, हालांकि सभी ऑफर्स प्रोडक्ट की उपलब्धता और लागू नियमों पर निर्भर करेंगे. साथ ही प्रभावी कीमतों में बैंक और एक्सचेंज से मिलने वाले फायदे शामिल हैं. ऐसे में असली कीमत यूजर की बैंक ऑफर के लिए पात्रता और एक्सचेंज किए जाने वाले डिवाइस की स्थिति के हिसाब से अलग हो सकती है.

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