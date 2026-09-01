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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगप्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने एक दूसरे पर लुटाया प्यार- वीडियो वायरल

प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने एक दूसरे पर लुटाया प्यार- वीडियो वायरल

तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही दोनों प्रत्याशियों की गाड़ियां एक-दूसरे के करीब आईं, माहौल में कड़वाहट की जगह मुस्कुराहट घुल गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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राजनीति के गलियारों में अक्सर कड़वाहट और जुबानी जंग ही देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर से लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. उदयपुर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान जब भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी-अपनी गाड़ियों पर रोड शो कर रहे थे, तभी सड़क की दोनों लेनों पर उनका आमना-सामना हो गया. इसके बाद जो हुआ उसने लोगों का दिल खुश कर दिया और यही वजह रही की वीडियो तुरंत वायरल हो गया.

रोड डिवाइडर के पार दौड़कर मिलाया हाथ

तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही दोनों प्रत्याशियों की गाड़ियां एक-दूसरे के करीब आईं, माहौल में कड़वाहट की जगह मुस्कुराहट घुल गई. कांग्रेस प्रत्याशी ने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर डिवाइडर के पास से ही हाथ जोड़े और दौड़कर भाजपा प्रत्याशी की तरफ हाथ बढ़ाया. भाजपा प्रत्याशी ने भी पूरे आदर और सम्मान के साथ झुककर गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया और एक-दूसरे को चुनाव की शुभकामनाएं दीं.

 
 
 
 
 
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दो चरणों में होने हैं निकाय चुनाव

आपको बता दें कि राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव 9 सितंबर 2026 (पहला चरण) और 11 सितंबर 2026 (दूसरा चरण) को होने हैं. राज्य में पहली बार सभी नगर निकायों में एक साथ दो चरणों में मतदान कराया जा रहा है. इन चुनावों को लेकर राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है और हर कोई वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग बोले- 'यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है'

दोनों नेताओं के इस आत्मीय मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आम जनता और इंटरनेट यूजर्स इस सादगी और शिष्टाचार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि चुनाव में वैचारिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन आपसी सम्मान बनाए रखना ही असली राजनीति है. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि "सच्चे नेताओं की पहचान यही है कि वे प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं." वहीं कुछ लोगों ने कहा कि आज के दौर में नेताओं को इस घटना से सीख लेनी चाहिए. वीडियो को udaipurites नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 02:46 PM (IST)
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