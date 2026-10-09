ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसांड ने किया हमला, कार का बनाया कचुंबर; वीडियो वायरल

सांड ने किया हमला, कार का बनाया कचुंबर; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सांड की ताकत का खतरनाक नजारा दिखा. पार्क की हुई कार पर सांड ने सींगों से खतरनाक वार कर दिया. आइए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के बारे में जानें.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

सोचिए आप अपनी कार सड़क किनारे खड़ी करके आराम से खड़े हों और अचानक से एक खतरनाक और बड़ा सांड आपकी गाड़ी पर चढ़ जाए. वह भी इस तरह कि कार उसके सामने खिलौने जैसी नजर आने लगे. सुनने में यह किसी फिल्म का खतरनाक सीन लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई देता है. वायरल वीडियो में सांड की ताकत देख हर कोई हैरान हो रहा है.

यह घटना स्पेन के टेंडिला की बताई जा रही है, जहां सड़क पर निकले एक सांड ने खड़ी कार को निशाना बना लिया. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वायरल वीडियो को देख यूजर्स इस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सांड की ताकत के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सरकार तो डर... ट्रेन-मेट्रो रद्द के फैसले से भड़के यूजर्स, CJP पर क्या कहा?
सरकार तो डर... ट्रेन-मेट्रो रद्द के फैसले से भड़के यूजर्स, CJP पर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
रोड किनारे बैठी हसीना को बच्चे ने दिए फूल, रिएक्शन वायरल
रोड किनारे बैठी हसीना को बच्चे ने दिए फूल, रिएक्शन वायरल

सींगों से किया वार

वीडियो में एक काले रंग की कार सड़क किनारे खड़ी नजर आती है. तभी एक भारी-भरकम सांड कार के पिछले हिस्से पर चढ़ता दिखाई देता है. इसके बाद वह अपने सींगों और शरीर की ताकत से गाड़ी को धक्का देता नजर आता है. सांड का वजन और उसके वार इतने जोरदार दिखाई देते हैं कि उसकी वजह से कार भी पीछे जाने लगती है. वीडियो में इस कार के पास एक शख्स भी दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वह कार उसी के हैं और उसने अभी ही कार को पार्क किया था.

यह भी पढ़ें: बंदे ने फ्री में गाड़ी पार्किंग का लगाया ऐसा जुगाड़, वीडियो हो गया वायरल

सांड से बचता दिखा शख्स

वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति सांड की हरकतों के बीच अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करता दिखाई देता है. यह समझ पाना बेहद मुश्किल है कि सांड ने इतनी बड़ी और भारी-भरकम गाड़ी को आखिर इतनी आसानी से किसी खिलौने जैसा उठा कैसे लिया. हालांकि यह अच्छी बात है कि वीडियो में किसी अन्य चीज या व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है.

सांड की ताकत देखकर उड़ गए होश

इस वीडियो में सबसे चौंकाने वाली चीज ही सांड की शारीरिक ताकत है. आमतौर पर सड़क पर खड़ी कार को मजबूत और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब इतना शक्तिशाली जानवर उस पर हमला करता है, तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है. सांड का कार पर चढ़ना और उसे सींगों से धक्का देना दिखाता है कि ऐसे जानवर के सामने सीधे खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करना कितना किसी खतरे से कम नहीं है.

क्या कमेंट्स कर रहे लोग?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में केवल सांड की ताकत की ही चर्चा हो रही है. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में कमेंट कर कहा कि सॉरी भाई आपकी कार वाले सांड के मारने पर इंश्योरेंस कवर नहीं करते. दूसरे यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गजब है सांड की ताकत की एक कार को भी नहीं छोड़ा. एक यूजर ने तो यह भी कहा कि ऐसे जानवरों से बचकर रहना ही बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर छोटे भाई को मिल गई बड़ी बहन, हो गया झगड़ा; वीडियो वायरल

 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
TRENDING Bull Attacked On A Parked Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सरकार तो डर... ट्रेन-मेट्रो रद्द के फैसले से भड़के यूजर्स, CJP पर क्या कहा?
सरकार तो डर... ट्रेन-मेट्रो रद्द के फैसले से भड़के यूजर्स, CJP पर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
रोड किनारे बैठी हसीना को बच्चे ने दिए फूल, रिएक्शन वायरल
रोड किनारे बैठी हसीना को बच्चे ने दिए फूल, रिएक्शन वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
क्रिकेट
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
बॉलीवुड
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
विश्व
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
इंडिया
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget