How To Fix Undercooked Hard Rice: कच्चे चावल खाते समय दांतों के नीचे सख्त महसूस होते हैं. कभी-कभी बर्तन में कुछ चावल अच्छी तरह पक जाते हैं, जबकि कुछ दाने सूखे और अधपके रह जाते हैं. ऐसी स्थिति में समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कच्चे रह गए चावल को दोबारा पकाकर नरम और खिला-खिला बनाया जा सकता है. इसके लिए आपको चावल में थोड़ी नमी और कुछ मिनट का अतिरिक्त समय देना होगा. हालांकि, इसे पकाने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि चावल किस बर्तन में बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कि अधपके चावलों को ठीक करने के आसान तरीके क्या हैं.

कैसे पहचानें कि चावल कच्चे रह गए हैं?

अगर चावल के दाने दबाने पर सख्त महसूस होते हैं या खाते समय उनके बीच का हिस्सा कड़ा लगता है, तो इसका मतलब है कि वे पूरी तरह नहीं पके हैं. अच्छी तरह पके चावल के दाने नरम होते हैं और आसानी से चबाए जा सकते हैं. इसके उलट, अधपके चावल सूखे दिखाई दे सकते हैं और उनमें कच्चेपन का एहसास भी हो सकता है. कई बार बर्तन में ऊपर के चावल अच्छी तरह पक जाते हैं, लेकिन नीचे या बीच के कुछ दाने सख्त रह जाते हैं. ऐसा होने पर पूरे चावल को फेंकने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सावधानी के साथ उन्हें दोबारा पकाया जा सकता है.





कच्चे रह गए चावल को दोबारा कैसे पकाएं?

चावल में थोड़ा पानी डालें

अगर गैस पर बनाए गए चावल का पानी सूख चुका है, लेकिन दाने अभी भी सख्त हैं, तो सबसे पहले उनमें थोड़ा पानी डालें. एक कप चावल के लिए लगभग एक से दो बड़े चम्मच पानी से शुरुआत कर सकते हैं. अगर चावल ज्यादा कच्चे हैं, तो जरूरत के हिसाब से थोड़ा और पानी डालना पड़ सकता है. ध्यान रखें कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी न डालें, वरना चावल जरूरत से ज्यादा गीले हो सकते हैं. पानी डालने के बाद बर्तन का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें.

धीमी आंच पर पकने दें

पानी डालने के बाद चावल को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं. ढक्कन बंद रखने से बर्तन के अंदर भाप बनती है, जिससे चावल के सख्त दानों को नरम होने में मदद मिलती है. इस दौरान बार-बार ढक्कन खोलने से बचें, क्योंकि इससे भाप बाहर निकल जाती है. कुछ मिनट बाद चावल की जांच करें. अगर दाने अभी भी सख्त हैं, तो थोड़ा और पानी डालकर उन्हें कुछ देर पकने दें. चावल नरम हो जाने पर गैस बंद कर दें.





पकने के बाद ढक्कन बंद रखकर छोड़ दें

चावल पक जाने के तुरंत बाद उन्हें चलाने या परोसने की जल्दी न करें. गैस बंद करने के बाद बर्तन को पांच से दस मिनट तक ढककर रहने दें. इससे बची हुई भाप चावल के दानों में नमी बनाए रखने में मदद करती है. इसके बाद चावल को कांटे या चम्मच की मदद से हल्के हाथों से अलग करें. इससे दाने टूटेंगे नहीं और चावल ज्यादा खिले-खिले नजर आएंगे.

माइक्रोवेव में कच्चे चावल कैसे पकाएं?

अगर आपने माइक्रोवेव में चावल बनाए हैं और वे अधपके रह गए हैं, तो उन्हें माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित बर्तन में रखें. इसके ऊपर कुछ बड़े चम्मच पानी छिड़कें और ढक्कन से ढक दें. इसके बाद एक-एक मिनट के अंतराल पर गर्म करें और हर बार चावल की जांच करें. चावल के नरम होने तक यह प्रक्रिया दोहराएं. ध्यान रखें कि बर्तन को माइक्रोवेव के लिए सुरक्षित ढक्कन से ढकें और भाप निकलने के लिए जरूरी सावधानी बरतें.

कुकर या राइस कुकर में अधपके चावल कैसे ठीक करें?

अगर प्रेशर कुकर में चावल अधपके रह गए हैं, तो कुकर का दबाव पूरी तरह निकलने के बाद ही उसका ढक्कन खोलें. इसके बाद चावल में थोड़ा पानी डालकर जरूरत के मुताबिक दोबारा पकाएं. कुकर को दोबारा इस्तेमाल करते समय उसकी सुरक्षा संबंधी हिदायतों का पालन करें. वहीं, राइस कुकर में चावल अधपके हों और मशीन वार्म मोड पर चली गई हो, तो उसमें थोड़ा पानी डालकर ढक्कन बंद कर दें. अगर मशीन में दोबारा कुकिंग मोड शुरू करने का विकल्प है, तो उसका इस्तेमाल करें. चावल नरम होने तक बीच-बीच में उनकी जांच करते रहें.

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अगली बार चावल पकाते समय इन बातों का रखें ध्यान

चावल को अधपका होने से बचाने के लिए पानी और चावल का सही अनुपात रखना जरूरी है. अलग-अलग किस्म के चावलों को पकने में अलग-अलग समय लगता है, इसलिए बासमती, छोटे दाने वाले और ब्राउन राइस के लिए एक ही तरीका हमेशा सही नहीं होता. चावल पकाते समय ढक्कन बार-बार न खोलें और आंच बहुत तेज न रखें. तेज आंच पर पानी जल्दी सूख सकता है, जबकि चावल के दानों को पूरी तरह पकने के लिए पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती. चावल पकने के बाद उन्हें कुछ मिनट ढककर छोड़ना भी जरूरी है.

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