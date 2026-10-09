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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनिकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो

निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़की को इंप्रेस करने के लिए अजय देवगन बनने की कोशिश कर रहा था युवक. चलती गाड़ी पर एक ओर से दूसरी ओर जाने की कोशिश में नीचे गिर गया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 03:59 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते. कोई सड़क पर डांस करने लगता है, तो कोई चलती गाड़ियों के बीच खतरनाक स्टंट दिखाने की कोशिश करता है. कई बार लोग दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बन रहा है, जिसमें एक युवक चलती गाड़ी के बीच स्टंट करता दिखाई देता है.

वीडियो में रात के समय सड़क पर कुछ गाड़ियां चलती नजर आती हैं. इसी दौरान एक युवक सफेद शर्ट और काली पैंट पहने दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ता दिखाई देता है. वह चलती गाड़ी के दरवाजे और खिड़की के सहारे खुद को संभालते हुए उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. गाड़ी के बाहर निकलते ही कुछ ऐसा होता है, जिसे देख लोग हैरान हो रहे हैं.

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चलती गाड़ी पर चढ़ने लगा युवक

वीडियो में युवक का स्टंट किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. वह एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की ओर झुकता है और सफेद कार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता दिखाई देता है. वीडियो में लिखे कैप्शन के जरिए पता चलता है कि वह एक लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था. युवक जिस तरह गाड़ियों के बीच अपना संतुलन बनाने की कोशिश करता है, उसे देखकर साफ समझ आता है कि यह कितना जोखिम भरा कदम है.

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हो गया खतरनाक हादसा

ऐसे स्टंट देखने में भले ही रोमांचक लग सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इनका नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है. चलती गाड़ी पर चढ़ना, खिड़की या दरवाजे का सहारा लेना और सड़क पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करना किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. वीडियो में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है. जिसे ही युवक अपना पैर दूसरी कार के दरवाजे पर रखता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है. वीडियो में दिखाई देता है कि उसके हाथ अभी भी दोनों कारों के दरवाजे को पकड़े हुए है लेकिन पांव नीचे जमीन पर घिस रहे हैं.

कमेंट्स कर रहे लोग

वीडियो पर कई यूजर्स अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ऐसे वीडियो देख कर ही दूसरे लोग इन्हें करने की कोशिश में अपनी जान गवां देते हैं. एक यूजर ने बड़े ही मजेदार अंदाज में ताना मारते हुए कहा कि निकल गई हीरोपंती? अब यह ऐसा करने से पहले दस बार सोचेगा. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए. अपनी जान को खतरे में डालना समझदारी नहीं होती.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 03:59 PM (IST)
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