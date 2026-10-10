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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले कप्तान शाई होप; जानें

5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले कप्तान शाई होप; जानें

दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 6 विकेट से हरा दिया. उसने टी20 क्रिकेट इतिहास में अपना सबसे बड़ा रन चेज किया. जानिए इस ऐतिहासिक जीत पर शाई होप क्या बोले.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 08:25 AM (IST)
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वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है. 250 रनों का टारगेट चेज करना आसान नहीं होता है, लेकिन शाई होप और शेरफान रदरफोर्ड के तूफान की बदौलत कैरेबियाई टीम ऐसा कर पाई. कप्तान होप ने खासतौर पर अपने स्पिन गेंदबाज रोस्टन चेज की जमकर तारीफ की, जिन्होंने इस पिच पर 4 ओवरों में सिर्फ 24 रन देकर तीन विकेट लिए.

250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई वेस्टइंडीज को पहले ही ओवर में मयंक यादव ने डबल झटका दे दिया था. मयंक ने पहले ओवर में कामिल पूरन और शिमरोन हेटमायर का विकेट लिया. सिर्फ 5 रन पर वेस्टइंडीज के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद शाई होप और शेरफान रदरफोर्ड की 120 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया.

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शाई होप क्या बोले

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप से पूछा गया कि उन्हें कब महसूस होने लगा था कि वे जीत सकते हैं. इसपर होप ने कहा, "जब मेरी और रोवमैन की पार्टनरशिप (53 रन), तब हमारी पारी को गति मिलने लगी थी."

दरअसल शाई होप और रोवमैन पावेल की उसी 53 रन की पार्टनरशिप ने वेस्टइंडीज की जीत की नींव रखी थी. 5 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद दोनों ने मिलकर महज 27 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली थी. उसके बाद शेरफान रदरफोर्ड ने परिस्थितियों का फायदा उठाया और 37 गेंद में 84 रन ठोक दिए.

5 पर 2 विकेट गिरने से चुनौती बढ़ गई थी

शाई होप ने कहा, "मैं जानता था कि यह चुनौतीपूर्ण चेज होने वाला है. मगर जब आप भारत में होते हैं तो आपके पास हमेशा मौका होता है. स्कोरबोर्ड पर चाहे कितने भी रन हों, आप हमेशा मैच में बने रहते हैं. हालांकि 5 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद चुनौती बढ़ना लाजिमी था."

वेस्टइंडीज ने भारतीय गेंदबाजों को इतना पीटा कि 13 ओवर में 170 रन बन चुके थे. इसके बाद टीम इंडिया की हार औपचारिकता मात्र रह गई थी. अब दोनों टीमों का तीसरा टी20 मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 10 Oct 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
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