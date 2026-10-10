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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश

'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश

अखिलेश यादव ने जंतर-मंतर पर होने जा रहे प्रदर्शन को अपने समर्थन का ऐलान किया है. साथ ही बीजेपी को चेतावनी दी है कि सरकार आंदोलन को रोकने की कोशिश न करे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 10 Oct 2026 07:05 AM (IST)
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दिल्ली में जंतर-मंतर पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ही कई संगठनों का जुटने का आह्वान है. जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की सख्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं के समर्थन का ऐलान कर दिया है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के रोके नहीं रुकेगा,अब दिल्ली में देश जुटेगा. उन्होंने इसको लेकर सुबह-सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें आंदोलन के समर्थन की बात कही है.

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अब दिल्ली में देश जुटेगा- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "किसी के रोके नहीं रुकेगा अब दिल्ली में देश जुटेगा! हम देश की युवा ऊर्जा के साथ हैं. भाजपा सरकार अगर समझ रही है कि वो ताक़त के बल पर जनता को रोक लेगी तो ये उसकी और भी बड़ी भूल साबित होगी. ‘जंतर-मंतर’ अब एक जगह का नाम नहीं, एक नई चेतना और जागरण का प्रतीक बन गया है. अगर सरकार ने आंदोलनकारियों को रोका तो देश में हर जगह जंतर-मंतर बन जाएगा." 

बादशाहों का बंदोबस्त है बख्तरबंद- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा ,

"माना बादशाहों का बंदोबस्त है बख्तरबंद 
पर उन्होंने देखा न नौजवानों का दमख़म 
यहाँ हौसलों की भी तैयारी है चाकचौबंद
हैं साथ सब, मानकर इसको अंतिम जंग"

यहां बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर इलाके को पूरी तरह छावनी बना दिया है. इसके अलावा दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और यही नहीं दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है. दिल्ली पुलिस के साथ ही केन्द्रीय पुलिस बल की भी तैनाती की गई है.

इसके अलावा इंडिया गठबंधन का आंदोलन भी लगातार जारी है, शुक्रवार रात विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उसके बाद बताया कि उनकी बात सुनी गयी.  अब सोमवार (12 अक्टूबर) को विपक्षी सांसद CJI से मिलेंगे.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 10 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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