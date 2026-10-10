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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछोड़ दे बहन... लड़कियों की खतरनाक लड़ाई देख बोले यूजर्स, वीडियो वायरल

छोड़ दे बहन... लड़कियों की खतरनाक लड़ाई देख बोले यूजर्स, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दो युवतियों की लड़ाई ने ऐसा माहौल बनाया कि मामला सुलझाने से ज्यादा लोगों को तमाशा देखने में ज्यादा मजा आने लगा. जानें ऐसा क्या हुआ वीडियो में.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 07:12 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कई वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता है. कुछ लोग जानबूझकर कॉमेडी करते हैं, तो कई बार हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति चाहते हुए भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता. सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो कुछ ऐसा ही सीन दिखाता है, जहां दो युवातियों के बीच धक्का-मुक्की और खींचतान होती नजर आती है. देखते ही देखते माहौल ऐसा बन जाता है कि आस-पास के लोग उन्हें रोकने की कोशिश तो करते है लेकिन रोक नहीं पाते हैं.

यह वीडियो किसी कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पहले तो दो युवतियां बात करते हुए नजर आती हैं. धीरे-धीरे उनकी यह बात पहले तो बहस में बदलती है. देखते ही देखते उनमें से एक युवती सामने वाली युवती पर हाथ उठा देती है. बस फिर क्या होना था, लड़ाई ऐसी शुरु हुई कि वह सीन किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा था.

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बाल पकड़कर खींचें

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि दोनों युवतियां अपने आप को बचाने के साथ-साथ सामने वाली युवती पर हमला कर रही है. कभी वे दोनों एक-दूसरे के बाल पकड़ती नजर आती हैं, तो कभी एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए. उनकी इस खतरनाक लड़ाई को देखते हुए कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड भी दौड़ते हुए आते हैं लेकिन उन्हें अलग नहीं कर पाते हैं.

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एक जगह से दूसरी जगह गिरती दिखीं

यह पूरी घटना केवल एक जगह तक ही सिमित नहीं रहती. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों युवतियां एक-दूसरे को धक्का मारते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाती दिखाई देती है. युवतियों की लड़ाई रोकने के लिए दूसरे लोग भी आते है लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाते. वे दोनों एक-दूसर के बाल पकड़ते हुए केवल लड़ती रहती है.

छोड़ दे बहन- कहते दिखे आसपास के लोग

वीडियो भले ही देखने में एक पल के लिए मजेदार लग सकता है, लेकिन यह बेहद गंभीर मामला है. जहां अचानक दो युवतियां कॉलेज के अंदर इतनी भयानक तरीके से लड़ना शुरु कर देती है. घटना को देख कर पीछे खड़े कुछ स्टूडेंट्स इस पर तालियां बजाते हुए दिखाई देती है. वहीं कुछ लोग तो इस पर सिटी भी बजाते दिखाई देते है. हालांकि जो स्टूडेंट्स युवतियों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी यह एक तरह से खतरा ही था. लंबे प्रयास के बाद दोनों को अलग कर दिया जाता है.

कमेंट्स कर रहे लोग

बहुत से यूजर्स वीडियो को मजेदार अंदाज से देख रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो किसी मनोरंजन से कम नहीं लग रहा है. बहुत से यूजर्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में फनी इमोजी को शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि बहन से जीतना मुश्किल है. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट में लिखा कि इन्हें देख तो कोई भी डर जाएगा. वहीं एक यूजर ने कहा कि ये लोग स्टूडेंट हो कर ऐसे कैसे लड़ सकते हैं. हालांकि यह अच्छी बात है कि वीडियो में किसी को चोट लगने की बात सामने नहीं आई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 07:12 AM (IST)
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