ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल

बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल

चीन के एक रेस्टोरेंट की मालकिन ने अपने कर्मचारियों की मेहनत और परेशानी को समझते हुए उन्हें दो BMW कारें गिफ्ट कीं. ऐसे में जानिए इस अनोखे गिफ्ट के पीछे की वजह, जो आपका दिल छू लेगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 09:25 AM (IST)
Preferred Sources

किसी कर्मचारी की मेहनत की तारीफ करना आसान है, लेकिन उसकी परेशानियों को महसूस करके उन्हें दूर करने की कोशिश करना हर किसी के बस की बात नहीं. चीन की एक रेस्टोरेंट मालकिन ने कुछ ऐसा ही करके लोगों का ध्यान खींचा है. उन्होंने अपने दो कर्मचारियों को लाखों रुपये की BMW कारें तोहफे में दे दीं. इसकी पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. मामला सोशल मीडिया पर वायरल है.

चीन के हेनान प्रांत के जियाओज़ुओ शहर में बीफ हॉटपॉट रेस्टोरेंट चेन चलाने वाली मा यानली ने अपने दो कर्मचारियों को नई BMW कारें गिफ्ट कीं. दोनों कर्मचारियों को 24 सितंबर को उनकी गाड़ियां दी गईं. रिपोर्ट के मुताबिक, कार की कीमत करीब 3 लाख चीनी युआन यानी लगभग 43 लाख रुपये बताई जा रही है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
छोड़ दे बहन... लड़कियों की खतरनाक लड़ाई देख बोले यूजर्स, वीडियो वायरल
छोड़ दे बहन... लड़कियों की खतरनाक लड़ाई देख बोले यूजर्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
सांड ने किया हमला, कार का बनाया कचुंबर; वीडियो वायरल
सांड ने किया हमला, कार का बनाया कचुंबर; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल

कर्मचारी का दर्द किया महसूस

ली जी नाम मा यानली की कर्मचारी है, जो करीब आठ साल से मा यानली के रेस्टोरेंट में काम कर रही थीं. वह रोजाना इलेक्ट्रिक स्कूटर से काम पर आती थीं. पिछली सर्दियों में एक दिन जब वह रेस्टोरेंट पहुंचीं, तो कड़ाके की ठंड का असर उनके चेहरे और हाथों पर साफ दिखाई दे रहा था. ठंडी हवा से उनका चेहरा लाल हो गया था, कानों का रंग बैंगनी पड़ गया था और हाथ अकड़ गए थे. मा यानली ने जब अपनी कर्मचारी की यह हालत देखी, तो उन्हें अहसास हुआ कि वह अपनी कार में आराम से सफर करती हैं. वहीं उनकी कर्मचारी को रोजाना इस ठंडे मौसम में आना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: Video: चिड़ियाघर से नई-नवेली दुल्हन को फरार कर ले गया आशिक, देखता रहा पति

शोरूम में मिला ऐसा सरप्राइज

मा यानली ने जब ली जी को कार देने का फैसला किया, तो उन्हें बारे में जरा भी खबर नहीं होने दीं. उनकी बॉस उन्हें BMW शोरूम लेकर गईं और रास्ते में कहा कि उन्हें एक बड़ा खिलौना मिलने वाला है. शोरूम पहुंचने के बाद ली जी को पता चला कि यह कोई साधारण गिफ्ट नहीं, बल्कि उनके नाम की नई सफेद BMW है. कार उनके नाम पर रजिस्टर कराई गई थी और उन्हें इसके लिए कोई पैमेंट भी नहीं करना पड़ा. वहीं ली जी अकेली कर्मचारी नहीं थीं, जिन्हें यह खास गिफ्ट मिला. मा यानली ने अपनी एक अन्य कर्मचारी लियू यिंगयिंग को भी ग्रे रंग की BMW गिफ्ट की.

दोनों कारों पर खर्च किए करीब 86 लाख रुपये

बताया जा रहा है कि दोनों BMW कारों की कुल कीमत लगभग 6 लाख चीनी युआन, यानी कि करीब 86 लाख रुपये थी. खास बात यह है कि मा यानली ने कर्मचारियों को गाड़ियां सौंपने से करीब दो सप्ताह पहले ही उनका पूरा पैमेंट कर दिया था. करीब दो दशक से कैटरिंग कारोबार में होने पर मा का मानना है कि किसी बिजनेस की सफलता में केवल मालिक का योगदान नहीं होता. कर्मचारियों की मेहनत भी कंपनी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है.

यह भी पढ़ें: सड़क धंसी और गड्ढे में समा गई कार, चेन्नई का वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 10 Oct 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
छोड़ दे बहन... लड़कियों की खतरनाक लड़ाई देख बोले यूजर्स, वीडियो वायरल
छोड़ दे बहन... लड़कियों की खतरनाक लड़ाई देख बोले यूजर्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
निकल गई हीरोपंती... लड़की के चक्कर में हुआ हादसा, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
सांड ने किया हमला, कार का बनाया कचुंबर; वीडियो वायरल
सांड ने किया हमला, कार का बनाया कचुंबर; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल
बाथरूम से सीधे मेट्रो में ही आ गई दीदी, तौलिया लपेटे वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश
'बादशाहों का बंदोबस्त है बख़्तरबंद', CJP के प्रदर्शन से पहले बोले अखिलेश
क्रिकेट
5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले कप्तान शाई होप; जानें
5 पर गिरे 2 विकेट, 250 रन के ऐतिहासिक चेज पर क्या बोले शाई होप
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro के बाद Apple के ये प्रोडक्ट्स होंगे लाॅन्च, जानें तारीख
iPhone 18 Pro के बाद Apple के ये प्रोडक्ट्स होंगे लाॅन्च, जानें तारीख
Home Tips
How To Fix Undercooked Rice: अधपके चावल को फेंकने की न करें भूल! 5 मिनट में ऐसे करें ठीक
अधपके चावल को फेंकने की न करें भूल! 5 मिनट में ऐसे करें ठीक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget