सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो जिंदगी की अनिश्चितता और खतरों की ओर साफ इशारा करते हैं. ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाएगा. एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो युवक बाइक पर नाले के किनारे बैठे दिखाई दे रहे हैं. ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है और अचानक ही ये दोनों युवक उस लाइन की चपेट में आ जाते हैं. कुछ ही सेकंड में एक जोरदार चिंगारी उठती है और दोनों वहीं झुलसकर गिर पड़ते हैं.

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए बाइक पर बैठे युवक

वीडियो में साफ दिखता है कि बाइक पर दो लोग बैठे हैं. सामने एक नाला है और ऊपर से बिजली की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है. दोनों युवक सामान्य रूप से बैठे हुए दिखाई देते हैं लेकिन अचानक ही उनकी बाइक ऊपर से जा रही बिजली की लाइन के संपर्क में आ जाती है, जैसे ही करंट लगता है, एक तेज लपट उठती है. इसके बाद पीछे बैठा युवक तुरंत बाइक से नीचे गिरकर अचेत हो जाता है. वहीं आगे बैठा युवक बाइक पर ही अकड़ जाता है और कुछ पलों बाद वहीं गिर पड़ता है.

कभी भी आ सकती है मौत, वीडियो बना उदाहरण

लोग इस वीडियो को देख कर कह रहे हैं कि मौत कहीं भी और कभी भी आ सकती है. यह हादसा इस बात का जीता-जागता उदाहरण है. सोशल मीडिया पर दावे के मुताबिक दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. आसपास मौजूद लोग इस घटना को देखकर सन्न रह गए और मदद करने से भी डरते दिखाई दिए क्योंकि करंट का खतरा बना हुआ था.

यूजर्स भी रह गए स्तब्ध

वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी स्तब्ध हैं. किसी ने लिखा कि “जिंदगी बहुत अनमोल है, एक गलती हमेशा के लिए खत्म कर सकती है.” तो किसी ने कहा, “यह वीडियो चेतावनी है कि बिजली के तारों से दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है.” वहीं कई लोग इसे लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं और दूसरों को भी सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं. वीडियो को Dêêpâk Sîñhmâr Sîsmôrê नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

