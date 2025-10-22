ट्रेन है या कबाड़! पाकिस्तान की लोकल ट्रेन देखकर आ जाएगा तरस- वीडियो देख यूजर्स ने खूब लताड़ा

पाकिस्तान का नाम जहन में आते ही लोगों के मन में आता है अच्छा खाना और खुशबूदार मसाले. लेकिन जब पाकिस्तान रेलवे की बात आती है तो लोग अपना मुंह बना लेते हैं. इसी बात को सच साबित कर रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो. जिसने पाकिस्तान रेलवे की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है. वीडियो में जो ट्रेन दिखाई गई है उसे देखकर आपको जंगल में बना खंडहर मकान भी अच्छा लगने लगेगा. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

पाकिस्तान रेलवे की बदहाल हालत, दुनिया में हो रही थू थू!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पाकिस्तान रेलवे की बदहाल हालत को दुनिया के सामने रख दिया है. वीडियो देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर इतनी जर्जर ट्रेन को ट्रैक पर चलने की इजाजत कैसे दी गई. वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रेन के अंदर का फर्श पूरी तरह से गल चुका है. कई जगहों पर लोहे की चादरें जंग खा चुकी हैं और नीचे की पटरियां साफ दिखाई दे रही हैं. चलती ट्रेन के दौरान ऐसी हालत देखकर लगता है मानो कोई पुराना कबाड़ दौड़ रहा हो. आवाज इतनी तीखी है कि वीडियो बनाने वाला खुद कह उठता है “अगर कोई हादसा हो गया तो पता नहीं कितनी जानें जाएंगी.”

View this post on Instagram A post shared by Chauhan Rajesh Rajput (@rajesh.chohan.5891)

फर्श टूटा, फटी सीटें और कबाड़ डिब्बे

वीडियो पाकिस्तान के एक लोकल ट्रेन रूट का बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन रोजमर्रा की सवारी के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें सैकड़ों लोग सफर करते हैं. ट्रेन के डिब्बे इतने पुराने और जर्जर हैं कि सीटों की हालत भी देखने लायक नहीं है. कई सीटें फटी हुई हैं, तो कुछ में गद्दियां तक नहीं बची हैं. केवल नुकीला लोहा बचा है जिस पर बैठना किसी खतरे से कम नहीं. ट्रेन के पंखे बंद पड़े हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और छत से पेंट की परतें झड़ चुकी हैं. यह सब देखकर यात्रियों का डर और भी बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

यूजर्स ने लगाई लताड़!

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने रेलवे प्रशासन को घेरा है. ट्विटर (अब X) पर कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक ट्रेन की नहीं बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम की असली तस्वीर है. कई लोगों ने इसे “चलती मौत की सवारी” बताया है. कुछ यूजर्स ने भारत और पाकिस्तान की रेलवे सुविधाओं की तुलना करते हुए कहा कि जहां भारत में तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, वहीं पाकिस्तान में लोग ऐसे डिब्बों में सफर करने को मजबूर हैं जो किसी भी वक्त हादसे में बदल सकते हैं. वीडियो को rajesh.chohan.5891 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो