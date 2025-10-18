फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा. वीडियो में एक लड़की मोबाइल में इतनी व्यस्त होती है कि उसे सड़क पर आती ट्राम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता. भीड़भाड़ वाली सड़क, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग और ट्राम का हॉर्न. सब कुछ उसके कानों से बेखबर गुजर जाता है. तभी अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है. जैसे ही लड़की सड़क पार करने लगती है, सामने से ट्राम तेजी से आती है. ट्राम उसे टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी वहां मौजूद एक सुरक्षा गार्ड दौड़कर आता है और ऐसा कुछ करता है कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं.

ट्राम से टकराने वाली थी महिला, फरिश्ता बनकर आया गार्ड

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की का पूरा ध्यान अपने फोन में होता है और वो ट्राम से टकराने वाली होती है कि वहां खड़ा गार्ड उसे तुरंत पकड़कर खींच लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है. हादसा कितना नजदीक था ये वीडियो में देखा जा सकता है. ट्राम लड़की से महज कुछ इंच की दूरी पर निकल जाती है. लड़की पहले तो कुछ पल तक स्तब्ध रह जाती है. उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलकती है. लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह बाल-बाल बच गई है, तो वह गार्ड की ओर देखकर उसे शुक्रिया कहती है. वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने गार्ड की इस बहादुरी को सराहा है.

A young woman in Turkey Kayseri, who didn’t notice the approaching tram, was saved at the last moment by a security guard. pic.twitter.com/9cXK7e1omU — Şems Özkök (@semsozkok) October 14, 2025

हो सकता था भयानक हादसा!

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो किसी यूरोपीय शहर का बताया जा रहा है जहां सड़क पर ट्राम आम तौर पर चलती हैं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह घटना किस देश या शहर की है. लेकिन इतना तय है कि यह वीडियो अब दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो देखने के बाद लोगों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अगर उस वक्त गार्ड ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया होता तो लड़की की जान बचना नामुमकिन था.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स ने की गार्ड की जमकर तारीफ

वीडियो को @semsozkok नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या बात है. यहां आकर हर तरह का स्त्रीवाद खत्म हो जाता है. एक और यूजर ने लिखा...बहादुर शख्स, बहुत शुक्रिया जान बचाने के लिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस भाई को दिल से सलाम है.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स