सोचिए. एक ऐसी कार जो सड़क पर दौड़ते हुए खुद ही अपनी बैटरी चार्ज कर रही हो. न पेट्रोल की चिंता न चार्जिंग स्टेशन की लाइन और न ही रेंज खत्म होने का डर. बस सूरज की रोशनी और तकनीक का कमाल. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को ठीक यही सपना दिखा रहा है. जापान का बताया जा रहा यह वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. वीडियो में एक इलेक्ट्रिक कार हाईवे पर फर्राटा भरती नजर आ रही है. लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि कार की छत पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं. लोग इसे देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि शायद भविष्य की कारें ऐसी ही होंगी.

सोलर पैनल से दौड़ती दिखी कार

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ब्लैक रंग की इलेक्ट्रिक कार तेज रफ्तार में सड़क पर चल रही है. कार की छत पर पूरे साइज का सोलर पैनल फिट किया गया है. पीछे की ओर चार्जिंग केबल भी लगी हुई दिखाई देती है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो जापान का है. जहां सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगातार काम हो रहा है. वीडियो में कार चलते चलते सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेती नजर आती है. यही वजह है कि लोग इसे देखकर भविष्य की तकनीक बता रहे हैं.

क्या भविष्य में ऐसा संभव है?

तकनीकी नजरिए से देखें तो सोलर पैनल से कार चार्ज करना कोई नई बात नहीं है. कई कंपनियां इस पर प्रयोग कर चुकी हैं. लेकिन समस्या यही रही है कि कार की छत पर लगे सोलर पैनल से सीमित ऊर्जा ही मिल पाती है. इतनी ऊर्जा आमतौर पर कार को पूरी तरह चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती. लेकिन बैटरी को सपोर्ट जरूर मिल सकता है. जैसे एसी, इंफोटेनमेंट सिस्टम या हल्की ड्राइविंग के दौरान बैटरी की खपत कम करना.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, जिंदगी से सारे शिकवे दूर हो जाएंगे अगर ये कार मिल जाए तो

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तकनीक की उम्मीद केवल चीन और जापान से ही की जा सकती है. एक और यूजर ने लिखा...ऐसी कार मिल जाए तो जिंदगी से सारे शिकवे दूर हो जाएं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिन में चार्ज रात को ड्राइव.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा