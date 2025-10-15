हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेटे की खुद की कंपनी, बेटी लंदन में! फिर भी वृद्धाश्रम छोड़ गई औलादें- रुला देगा बुजुर्ग महिला का वीडियो

बेटे की खुद की कंपनी, बेटी लंदन में! फिर भी वृद्धाश्रम छोड़ गई औलादें- रुला देगा बुजुर्ग महिला का वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम में बैठी है और अपना बुरा अनुभव बता रही है. इस महिला की कहानी सुनकर आपके भी आंसू निकल आएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Oct 2025 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं मां के पैरों तले जन्नत होती है. लेकिन अगर कोई इसकी अहमियत नहीं समझे तो जीते जी उसने जन्नत को ठुकरा दिया है. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम में हैं और अपने बच्चों की करतूतें बताते हुए काफी निराश दिखाई दे रही हैं. वीडियो देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा. जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और प्यार किया उन्होंने इसका जो बदला अपनी मां को दिया है उसे देखने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल खड़ा होगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है.

अपनी मां को धोखे से वृद्धाश्रम छोड़ आया बेटा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम में बैठी है और अपना बुरा अनुभव बता रही है. इस महिला की कहानी सुनकर आपके भी आंसू निकल आएंगे. महिला कैमरे के सामने कहती है कि मेरा बेटा खुद की कंपनी चलाता है और मैं ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हूं. मेरे बेटा बहू ने एक दिन मुझे कहा कि सामान पैक कर लो आपको कहीं लेकर चल रहे हैं. कहीं ले जाने के बहाने मुझे मेरा बेटा यहां छोड़ गया. मुझे तो पता भी नहीं था कि ओल्ड ऐज होम जैसी कोई चीज भी इस दुनिया में होती है.

महीने में एक बार आता है

अब बेटा महीने में एक बार मिलने आता है वो भी इसलिए क्योंकि उसे दवा पहुंचानी होती है. मेरी एक बेटी है वो लंदन में सेटल्ड है और बेटा खुद की कंपनी चलाता है. अब इंटरनेट पर यूजर्स का गुस्सा फूटा है और उन्होंने कहा है कि लंदन में बेटी है और बेटे की खुद की कंपनी है, लेकिन ये लोग एक मां का खर्च नहीं उठा सकते.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...निश्चित रूप से बेटे बहू के साथ भी भविष्य में यही होगा. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे बेटा बहू पर तो थू है जिन्हें एक मां का होना अच्छा नहीं लग रहा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस महिला की गलती इतनी है कि इसने अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल

Published at : 15 Oct 2025 09:01 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Old Age Home Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
'बहुत कुछ बाकी...', नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा कदम, अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली रवाना
राजस्थान
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
जैसलमेर बस अग्निकांड: 20 मौतों का जिम्मेदार कौन? अस्पताल पहुंचे CM भजनलाल शर्मा, घायलों से जाना हाल
विश्व
Maldives Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में कमाया 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएगा 5 गुना, जानें कितनी दूर है ये
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
टीम इंडिया का सपना चकनाचूर! सिंगापुर ने भारत को दी मात, टूटा 2027 एशियन कप में खेलने का सपना
बॉलीवुड
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
पार्टी में सोनाक्षी सिन्हा ने दुपट्टे से छुपाया पेट, फैंस ने पूछा- प्रेग्नेंट हो क्या? चेहरे पर दिखा अलग ही ग्लो
यूटिलिटी
दिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त
दिल्ली में सिर्फ ये महिलाएं बनवा सकेंगी सहेली पिंक कार्ड, जान लीजिए जरूरी शर्त
जनरल नॉलेज
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
कितना सामान लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे कलाम? हकीकत जान लेंगे तो करने लगेंगे सैल्यूट
शिक्षा
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से ले ली ये डिग्री तो हो जाएंगे मालामाल, मिलता है कम से कम 1 करोड़ का पैकेज
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget