कहते हैं मां के पैरों तले जन्नत होती है. लेकिन अगर कोई इसकी अहमियत नहीं समझे तो जीते जी उसने जन्नत को ठुकरा दिया है. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम में हैं और अपने बच्चों की करतूतें बताते हुए काफी निराश दिखाई दे रही हैं. वीडियो देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा. जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और प्यार किया उन्होंने इसका जो बदला अपनी मां को दिया है उसे देखने के बाद आपके दिमाग में भी यही सवाल खड़ा होगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है.

अपनी मां को धोखे से वृद्धाश्रम छोड़ आया बेटा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम में बैठी है और अपना बुरा अनुभव बता रही है. इस महिला की कहानी सुनकर आपके भी आंसू निकल आएंगे. महिला कैमरे के सामने कहती है कि मेरा बेटा खुद की कंपनी चलाता है और मैं ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हूं. मेरे बेटा बहू ने एक दिन मुझे कहा कि सामान पैक कर लो आपको कहीं लेकर चल रहे हैं. कहीं ले जाने के बहाने मुझे मेरा बेटा यहां छोड़ गया. मुझे तो पता भी नहीं था कि ओल्ड ऐज होम जैसी कोई चीज भी इस दुनिया में होती है.

महीने में एक बार आता है

अब बेटा महीने में एक बार मिलने आता है वो भी इसलिए क्योंकि उसे दवा पहुंचानी होती है. मेरी एक बेटी है वो लंदन में सेटल्ड है और बेटा खुद की कंपनी चलाता है. अब इंटरनेट पर यूजर्स का गुस्सा फूटा है और उन्होंने कहा है कि लंदन में बेटी है और बेटे की खुद की कंपनी है, लेकिन ये लोग एक मां का खर्च नहीं उठा सकते.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...निश्चित रूप से बेटे बहू के साथ भी भविष्य में यही होगा. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे बेटा बहू पर तो थू है जिन्हें एक मां का होना अच्छा नहीं लग रहा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस महिला की गलती इतनी है कि इसने अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया.

