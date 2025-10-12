कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो लोगों को झकझोर कर रख दे रहा है. वीडियो रेलवे फाटक का बताया जा रहा है जहां दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी नजर आती हैं. इसी बीच फाटक के पास खड़ा एक शख्स अचानक ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं. ट्रेन की तेज रफ्तार और उस शख्स की हरकत ने कुछ ही सेकंड में पूरे दृश्य को अफरा-तफरी में बदल दिया. वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर हड़कंप मच गया और लोग बार-बार इसे देखकर सिहर उठे हैं.

ट्रेन से टकराकर कटा शख्स, सिहर उठे लोग

बताया जा रहा है कि घटना एक व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग की है. वहां फाटक बंद था और दोनों तरफ वाहन रुके हुए थे. तभी लोगों की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो रेल की पटरी के बिल्कुल पास खड़ा था. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बार-बार हटने को कहा लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी. कुछ ही पलों में दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी और उसकी स्पीड देखकर हर कोई पीछे हट गया. लेकिन वह शख्स वहीं खड़ा रहा. चंद सेकंड में जब ट्रेन करीब पहुंची तो शख्स बुरी तरह से ट्रेन से टकराकर कट गया और रेलवे क्रॉसिंग के पास आकर गिर गया. शख्स की मौके पर ही मौत हो गई ऐसा सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं.

ट्रेन से टकराकर फाटक किनारे गिरा...

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे फाटक पर दोनों ओर गाड़िया खड़ी हैं तभी पटरी पर खड़ा एक शख्स उसी पटरी के किनारे खड़ा है जिस पर ट्रेन आने वाली है. जैसे ही ट्रेन तेज रफ्तार में आती है वैसे ही शख्स ट्रेन से टकरा जाता है और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से कट जाता है. वीडियो देखकर लोग हैरानी जता रहे हैं और लोग विचलित भी हुए हैं. वीडियो को लेकर यूजर्स भी अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं.

यूजर्स हुए हैरान

वीडियो को ssandeep6717 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कैसे लोग हैं, कोई मर गया और ये वीडियो बना रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...देखकर नहीं चलते हैं फिर दोष भगवान को देते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई की मदद करने के बजाए ये लोग वीडियो बना रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे एआई वीडियो बता रहे हैं.

