मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो रेलवे स्टेशन के मसाज रूम का बताया जा रहा है जहां एक युवक की बुरी तरह से पिटाई की जा रही है. वहां मौजूद एक महिला जोर-जोर से चिल्ला रही है और उस पर गंभीर आरोप लगा रही है कि उसने मसाज लेते वक्त उसका वीडियो चुपके से बना लिया. महिला की आवाज में गुस्सा साफ झलकता है जबकि उसके साथ आया शख्स उस युवक को बेरहमी से पीट रहा है. इस पूरे वाकये का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

मसाज ले रही महिला का युवक ने निकाला वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर बने एक मसाज रूम के अंदर अफरा-तफरी का माहौल है. एक महिला अपने साथी के साथ वहां मौजूद है और एक युवक पर बुरी तरह बरस रही है. महिला का आरोप है कि मसाज के दौरान उस युवक ने उसके कुछ मोमेंट्स का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. जब महिला को इसकी भनक लगी तो उसने मौके पर ही युवक को पकड़ लिया और उसके फोन की जांच करने लगी.

महिला के साथी ने कर दी कुटाई

बताया जा रहा है कि जांच में महिला को अपने शक की पुष्टि हो गई. जैसे ही उसने देखा कि उसका वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है, उसने हंगामा शुरू कर दिया. महिला का साथी तुरंत गुस्से में आ गया और युवक पर टूट पड़ा. वीडियो में साफ नजर आता है कि युवक को लगातार थप्पड़ और घूंसे मारे जा रहे हैं. वहीं युवक खामोश होकर मार खाता जा रहा है और अपनी सफाई देने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

यूजर्स का भी फूटा गुस्सा

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस तरह के लोगों का इलाज पब्लिक ही करती है. एक और यूजर ने लिखा....रेलवे ऐसे लोगों को ही टेंडर देता है, ना रेलवे को शर्म है और ना इन लोगों को. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रेलवे के ज्यादातर रेलवे स्टेशन का यही हाल है. सब एक दूसरे से मिले हुए हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन