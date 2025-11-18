सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के और एक लड़की रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर बाइक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में लड़की बाइक पर पीछे बैठी है जबकि लड़का एक पहिए पर बाइक दौड़ा रहा है. कैमरे पर ये स्टंट रिकॉर्ड हो रहा होता है, तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है. एक झटके में बाइक स्लिप हो जाती है और दोनों सड़क पर बुरी तरह गिर पड़ते हैं. इससे भी डरावना नजारा तब दिखता है जब पीछे से आ रही दूसरी बाइक तेज रफ्तार में उन्हें बचाने की कोशिश करती है लेकिन खुद सड़क पर पलट जाती है.

अचानक स्लिप हुई बाइक और स्टंट कर रहे रीलबाजों की लग गई लंका

वीडियो में साफ दिखता है कि आगे चल रही बाइक जैसे ही हवा में उठती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है. लड़की गिरते ही सड़क पर लुढ़कती है और पीछे की बाइक भी फिसलकर उसके बेहद करीब से गुजरती है. स्पार्क निकलते हैं और बाइक पूरी तरह सड़क पर घिसट जाती है. पीछे बैठे लड़के हवा में उछलते हुए गिरते हैं. यह नजारा इतना भयावह है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है. इतना ही नहीं, पीछे आ रही बाइक लड़की के शरीर पर चढ़ जाती है और उसी बाइक पर बैठा लड़का मुंह के बल इस कदर गिरता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए.

कई बार चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहे रीलपुत्र

रेलवे और ट्रैफिक पुलिस कई बार चेतावनी दे चुकी है कि पब्लिक रोड अथवा ट्रेन के साथ स्टंट करना अपराध की श्रेणी में आता है. बावजूद इसके, कई युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लालच में ऐसे जोखिम उठाते रहते हैं. वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हादसा मामूली नहीं था, जरा सा फर्क होता तो जानलेवा साबित हो सकता था. हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि हुई या नहीं इसकी पुष्टि वीडियो में नहीं हो पाई है.

यूजर्स बोले, इनके मां बाप की गलती

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आ गया न स्वाद, और कर लो स्टंट. एक और यूजर ने लिखा...हे भगवान कितना खतरनाक था ये हादसा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... इन लोगों की मां बाप की गलती सबसे ज्यादा है.

