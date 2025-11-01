15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

E-Rickshaw Pulled EV Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महंगी इलेक्ट्रिक कार बीच सड़क पर बंद हो जाती है और उसे ई-रिक्शा से खींचकर ले जाया जाता है. बताया जा रहा है कि कार की कीमत करीब 15 लाख रुपये है. सड़क पर खड़ी इस EV को जब लोगों ने देखा तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

अब यह क्लिप इंटरनेट पर खूब शेयर हो रही है. लोग इसे देख मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों की भरोसेमंद तकनीक पर सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

ई-रिक्शा ने खींची 15 लाख की EV

आज के समय में लोग तेजी से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन कई बार इन गाड़ियों में ऐसी तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं. जो लोगों के लिए सिरदर्द बन जाती हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया जब करीब 15 लाख रुपये की टाटा नेक्सॉन EV सड़क के बीचोंबीच बंद हो गई. ड्राइवर ने कई बार कोशिश की लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई.

आखिर में मदद के लिए एक ई-रिक्शा बुलाना पड़ा. जिसने इस भारी गाड़ी को खींचकर घर तक पहुंचाया. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो सामने आया तो देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग इसे मजाकिया अंदाज में शेयर कर रहे हैं.

ईवी गाड़ियों पर उठे सवाल

वायरल हो रहा यह वीडियो राजस्थान के अलवर का बताया जा रहा है. इसमें एक टाटा नेक्सॉन EV अचानक बीच सड़क पर बंद हो जाती है. जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो मालिक ने पास में मौजूद एक ई-रिक्शा वाले से मदद मांगी. फिर करीब 15 लाख रुपये की इस महंगी इलेक्ट्रिक कार को डेढ़ लाख रुपये के ई-रिक्शा ने खींचकर घर तक पहुंचाया.

यह नजारा देखने वाले लोग हैरान रह गए और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. जो अब खूब वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद लोगों के मन में EV गाड़ियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं. मार्केट में हर महीने नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च हो रही हैं. लेकिन इस तरह के मामले खरीदारों का भरोसा जरूर डगमगा सकते हैं.

