Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की जान बस कुछ सेकंड के चलते बची. वीडियो में देखा गया कि व्यक्ति जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है, वैसे ही पीछे से एक कार जोरदार टक्कर मार देती है. गनीमत रही कि व्यक्ति की जान बाल-बाल बच गई.

गाड़ी के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त

वीडियो में देखा गया है कि एक व्यक्ति, जो संतरी रंग की टी-शर्ट और शॉटर्स पहने हुए है. वो पेट्रोल पंप के पास खड़ा होता है. वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है. सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपनी गाड़ी के बेहद करीब पहुंचता है और बैठने वाला होता है, वैसे ही पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और व्यक्ति की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है. गनीमत रही कि व्यक्ति तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बच जाता है. हादसे के कारण व्यक्ति की गाड़ी का पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है.

just walking to your car... pic.twitter.com/njFIVjCJzy — Wild Clips (@bestwildclips) October 29, 2025

सीसीटीवी में कैद हुआ खतरनाक मंजर

वीडियो में साफ देखा गया कि टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर तेजी से फरार हो जाता है.व्यक्ति की गाड़ी टक्कर लगने के कारण पूरी तरह कबाड़ हो जाती है. हादसा बेहद ही खतरनाक था, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड की वजह से व्यक्ति तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बच गया नहीं तो व्यक्ति की जान भी जा सकती थी. ये पूरी घटना पेट्रोल पंप के पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. लोगों के हादसे पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

