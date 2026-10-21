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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटूटा सब्र का बांध..दहन करते ही रावण ने किया पलटवार, दुम दबाकर भागे दर्शक

टूटा सब्र का बांध..दहन करते ही रावण ने किया पलटवार, दुम दबाकर भागे दर्शक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दशहरा आयोजन समीति ने अच्छी खासी हाइट का रावण बनाया है. रावण दहन देखने के लिए सैकड़ों लोग आए हुए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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20 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा मनाया गया. देशभर में रावण जला और लोगों ने खड़े होकर जलते हुए रावण को बड़े आराम और हर्षोल्लास के साथ देखा. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में नजारा कुछ अलग सा दिखा, जहां पुतला जलाने से शायद रावण नाराज हो गया और उसने दर्शकों पर जवाबी हमला कर डाला. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही रावण को जलाया गया वैसे ही दर्शकों पर हमले से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे लेकर अब यूजर्स भी मजे लेते दिखाई दे रहे हैं.

रावण ने दर्शकों पर किया पलटवार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दशहरा आयोजन समीति ने अच्छी खासी हाइट का रावण बनाया है. रावण दहन देखने के लिए सैकड़ों लोग आए हुए हैं और उनकी उत्सुक्ता का कोई ठिकाना नहीं है. आग लाई जाती है और जिम्मेदार लोग आग को लेकर रावण की ओर बढ़ते हैं. सभी को लगता है कि हर बार की तरह आग लगेगी, रावण धूं धूं कर जलेगा और नजारा देख सब लोग अपने अपने घर लौट जाएंगे. लेकिन इस बार दशानन पूरी तरह से बदला लेने की फिराक में था और कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहां खड़े किसी शख्स ने नहीं की थी, सिवाए उसके जिसने रावण में पटाखे लगाए थे.

 
 
 
 
 
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एक के बाद एक छोड़े रॉकेट

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही आग लगाई जाती है वैसे ही रावण में एक धमाका होता है और उसमें लगे रॉकेट ऊपर जाने के बजाए दर्शकों को निशाना बनाते हुए उनके पीछे लग जाते हैं. पूरा नजारा देखकर ऐसा लग रहा है मानों रावण दर्शकों से दुश्मनी निकाल रहा हो और कह रहा हो कि अब खुद पर आई तो लगे भागने. दशहरा ग्राउंड पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग रावण के पलटवार से बचने की पूरी कोशिश करते दिखाई देते हैं.

यह भी पढ़ें: फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

यूजर्स बोले, रावण के सब्र का बांध टूट गया

वीडियो को  urr._.ammu._.07 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रावण का काउंटर अटैक हो गया. एक और यूजर ने लिखा...हर साल जलाते हो, अब खुद पर आई तो भाग रहे हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रावण के सब्र का बांध टूट गया भाई.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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