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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'

शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आदित्य धर की धुरंधर के दोनों पार्ट देखे हैं. उन्होंने फिल्म में जरुरत से ज्यादा हिंसक सीन दिखाने की आलोचना की है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 21 Oct 2026 02:29 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट देखे हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं फिल्म देखने के बाद शशि थरूर ने इसका रिव्यू किया है. उन्होंने कहा है कि इस फिल्म की वजह से बेवजह भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट पैदा होगी और मैं उनकी इस भावना को समझ सकता हूं.

शशि थरूर ने धुरंधर के दोनों पार्ट देखने के बाद कहा है कि उन्हें पहले की तुलना में दूसरा पार्ट ज्यादा पसंद आया है. मगर उन्हें लगा कि फिल्म की कहानी को इसके कुछ परेशान करने वाले दृश्यों के बिना भी बताया जा सकता था.

हिंसा दिखाने की जरुरत नहीं थी
शशि थरूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने धुरंधर के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म में क्या अच्छा लगा है और क्या पसंद नहीं आया है. उन्होंने कहा, एक फिक्शन और मनोरंजन के साधन के तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि दूसरा भाग बेहतरीन है.

इन सीन्स की आलोचना की
शशि थरूर ने इन दोनों फिल्मों में हिंसा दिखाए जाने के तरीके की खास तौर पर आलोचना की. उन्हें लगा कि कई सीन्स की जरुरत नहीं थी जो बहुत हिंसक थे और उन्होंने इसे हद से ज्यादा और जरूरत से कहीं ज्यादा बताया. उन्होंने आगे कहा, "इतनी ज़्यादा हिंसा, खून-खराबा, कोहराम, क्रूरता और भारतीय सिनेमा में अब तक देखे गए सबसे घिनौने सीन्स को दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी.

कई देशों में बैन है फिल्म
शशि थरूर ने उन रिपोर्ट्स के बारे में भी बात की जिसमें पाकिस्तान और कई गर्फ देशों में धुरंधर के बैन होने की बारे में बताया गया है. उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर इसमें काफी प्रोपेगैंडा शामिल है. मुझे पता चला है कि इस फिल्म को कई देशों में बैन कर दिया गया है. सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि कई खाड़ी देशों ने भी इसे बैन किया है. उनका कहना है कि इससे भारतीयों और पाकिस्तानियों के बीच बेवजह कड़वाहट पैदा होगी, इसलिए मैं उनकी इन भावनाओं को समझ सकता हूं.

उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि अगर पाकिस्तानी इसे देखएंगे को उनका कैसा रिएक्शन होगा. मुझे लगता है डायलॉग्स पर तो वो हंसेंगे मगर कुछ चीजों को देखकर उन्हें लगेगा कि उनके नाम पर कितना गलता किया गया है.

एक्टिंग और प्रोडक्शन की तारीफ की
शशि थरूर ने फिल्म की आलोचना के साथ इसकी तारीफ भी की है. उन्होंने कहा कि इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगा कि बड़े स्केल पर कुछ देखा है. आठ घंटे के आखिर में आपको एक बड़ा सिनेमाई अनुभव होता है.

ये भी पढ़ें: CJP की रत्ना सिंह की उम्मीद टूटी! दिल्ली HC ने जो कहा- सुनकर टूट जाएगा दिल

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:29 PM (IST)
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