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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?

'महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हम, PM मोदी...', खरगे ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?

मल्लिकार्जुन खरगे ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मौजूदा सीटों के आधार पर भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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महिला आरक्षण को लेकर देश की विपक्षी पार्टी लगातार केंद्र सरकार निशाना साध रही है. इस बीच कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम मोदी अभी महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर सकते हैं. सदन की मौजूदा संख्या या अभी के परिसीमन को देखते हुए, आप आसानी से एक-तिहाई सीटें उनके लिए आवंटित कर सकते हैं. आपको कौन रोक रहा है? यह तो बस दूसरों को बदनाम करने और विपक्ष की छवि खराब करने की एक चाल है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि अगर हमें इसका विरोध ही करना होता तो हम पहले कानून पास करने की कोशिश क्यों करते? यह प्रधानमंत्री मोदी की एक और चाल है. वे झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हुए अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं.

केंद्र सरकार विपक्ष की छवि खराब करना चाहते हैं

मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की छवि खराब करने और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस महिला आरक्षण कानून के खिलाफ होती तो वह पहले इसे पारित कराने की कोशिश क्यों करती?

महिला आरक्षण कानून क्या है?

भारत में महिला आरक्षण कानून को नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 कहा जाता है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए करीब 33 फीसदी यानी एक-तिहाई सीटें रिजर्वेशन करने का नियम है. दिल्ली विधानसभा भी इसके दायरे में आती है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 21 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Women NARENDRA MODI : Mallikarjun Kharge
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