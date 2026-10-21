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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान

'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताने वाले पोस्टर पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कौन सनातन विरोधी है और कौन नहीं ये सबको पता है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 21 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारत के सनातन विरोधी बताए जाने वाले पोस्टर पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान आया है. उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कौन सनातन विरोधी है कौन नहीं. वहीं चंद्रशेखर आजाद की सीएम योगी को दी चुनौती पर भी ती

दरअसल यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव अमेठी पहुंची थी, जहां उन्होंने रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इस दौरान जब उनसे चंद्रशेखर आजाद द्वारा सीएम योगी को दी चुनौती पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले उतना बूता हासिल कर लेना चाहिए. 

चंद्रशेखर आजाद पर साधा निशाना

अपर्णा यादव ने आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा सीएम योगी को बिजनौर से चुनाव लड़ने की चुनौती पर कहा कि "योगी जी के बारे में बोलने के लिए पहले उन्हें उतना बूता हासिल कर लेना चाहिए और इस प्रकार की घटिया टिप्पणी नहीं करना चाहिए." 

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बीजेपी नेता ने कहा कि सीएम योगी संवैधानिक रूप से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. पहली बात उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दूसरी बात ये कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना हैय ये हमारी पार्टी तय करती है. हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है. योगी कहां से लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी. 

अखिलेश यादव पर कही ये बात

लखनऊ में विजयदशमी पर विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताते हुए लगाए गए पोस्टर लगाए थे, जिनमें सपा मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भी तस्वीर लगी थी. इस पोस्टर को लेकर जब अपर्णा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "राजनीति में सभ्यता पूर्वक कार्य करना चाहिए. बाकी सनातन विरोधी कौन हैं कौन नहीं ये जनता जानती है."

इसी बीच जब उनसे अयोध्या में अखिलेश यादव के बयान को लेकर सवाल करने की कोशिश की गई तो अपर्णा कुछ भी बोलने से बचती हुई नज़र आईं. उन्होंने पत्रकार को सवाल पूछने से पहले ही रोक दिया और कहा कि "क्या आप मुझे अखिलेश जी के अलावा कुछ और सवाल कर सकते हैं?"

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 21 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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