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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेज पर हसीना ने किया ऐसा किलर डांस, बोल्ड अदाओं पर फिदा हुए लोग

स्टेज पर हसीना ने किया ऐसा किलर डांस, बोल्ड अदाओं पर फिदा हुए लोग

Viral beautiful Video: वायरल वीडियो में हसीन महिला हाथ में गुलाबी माइक लिए ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. जैसे ही वह अपने हिट गानों पर थिरकना शुरू करती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर और सेंसेशन ध्वनि भानुशाली का एक लाइव स्टेज परफॉर्मेंस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ब्लैक ड्रेस में बेहद बोल्ड और ग्लैमरस लुक में नजर आ रहीं महिला ने  स्टेज पर हाथ में माइक थामकर गाना गाते हुए ऐसे कातिलाना डांस मूव्स दिखाए हैं कि वहां मौजूद दर्शकों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक सब उनके दीवाने हो गए हैं. उनकी मनमोहक मुस्कान, कमाल की अदाएं और किलर एक्सप्रेशंस ने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है.

स्टेज पर लगी आग, थिरकने पर मजबूर हुए लोग

वायरल वीडियो में हसीन महिला हाथ में गुलाबी माइक लिए ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. जैसे ही वह अपने हिट गानों पर थिरकना शुरू करती हैं, उनके हर एक मूव पर फैंस तालियां और सीटी बजाने पर मजबूर हो जाते हैं. लाइव कॉन्सर्ट का यह नजारा देखकर साफ पता चल रहा है कि हसीना ने अपनी सुरीली आवाज के साथ-साथ अपनी शानदार डांस परफॉर्मेंस से पूरे स्टेज को अपने नाम कर लिया है.

किलर अदाओं पर दिल हार बैठे फैंस

हसीना की खूबसूरत ड्रेसिंग सेंस और उनके क्यूट एक्सप्रेशंस ने इस वीडियो में चार चांद लगा दिए हैं. उनका यह कातिलाना अंदाज देखकर इंटरनेट पर फैंस दीवाने हो गए हैं. कुंवारे यूजर्स जहां उनके इस अंदाज पर अपना दिल हार बैठे हैं, वहीं हर कोई उनकी सुंदरता और एनर्जी की जमकर तारीफ कर रहा है. वीडियो में उनकी नेचुरल स्माइल देखकर यूजर्स लगातार इस क्लिप को शेयर कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर जमकर आ रहे कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया गया, देखते ही देखते यह ट्रेंड करने लगा. यूजर्स कमेंट सेक्शन में फायर और हार्ट वाले इमोजी की बरसात कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "ध्वनि की आवाज ही नहीं, उनकी अदाएं भी कातिलाना हैं," तो एक और यूजर ने कमेंट किया, "हसीना ने स्टेज पर बिल्कुल आग लगा दी है." फिलहाल यह वायरल वीडियो खूब धमाल मचा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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