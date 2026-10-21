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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगयहां का दामाद है रावण, इस गांव के लोग नहीं जलाते दशानन का पुतला

यहां का दामाद है रावण, इस गांव के लोग नहीं जलाते दशानन का पुतला

दरअसल, राजस्थान के जोधपुर का मंडोर गांव रावण का ससुराल माना जाता है, कहा जाता है कि मंदोदरी का जन्म इसी गांव में हुआ था, इसी वजह से रावण को मंडोर में दामाद का दर्जा दिया जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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विजय दशमी का दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लोग अपने अपने तरीके से रावण का पुतला बनाकर उसे जलाते हैं और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताते हैं. लेकिन भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां विजय दशमी के दिन शोक मनाया जाता है. जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि इन जगहों पर दशानन यानी रावण को दुश्मन नहीं बल्कि दामाद माना जाता है. कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी. ये जगहें राजस्थान के जोधपुर और मध्यप्रदेश के मंदसौर के पास स्थित हैं. सोशल मीडिया पर इन जगहों की अब काफी चर्चा हो रही है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यहां रावण को माना जाता है दामाद

दरअसल, राजस्थान के जोधपुर का मंडोर गांव रावण का ससुराल माना जाता है, कहा जाता है कि मंदोदरी का जन्म इसी गांव में हुआ था, इसी वजह से रावण को मंडोर में दामाद का दर्जा दिया जाता है. यहां के कुछ ब्राह्मण समुदाय रावण को अपना दामाद मानकर दशहरे के दिन उसका श्राद्ध और तर्पण करते हैं. एक और जहां देशभर में रावण को जलाकर लोग कंकर मारते हैं वहीं राजस्थान के जोधपुर की यह अनोखी परंपरा लोगों को हैरान कर देती है.

 
 
 
 
 
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मंदसौर के लोग भी नहीं करते रावण का दहन

दूसरी जगह है मध्यप्रदेश का मंदसौर.  माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदसौर में था. यहां के खानपुरा क्षेत्र में नामदेव समाज सहित कई स्थानीय लोग रावण को जमाई राजा मानते हैं और दशहरे के दिन उसके पुतले का दहन करने के बजाए रावण की पूजा करते हैं. यहां रावण की करीब 200 साल पुरानी और 25-35 फीट ऊंची प्रतिमा भी है.

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यूजर्स बोले, इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है

अब सोशल मीडिया पर लोग इन जगहों के बारे में सुनकर हैरानी जता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि हम तो रावण को अब तक शैतान की शक्ल में ही देखा करते थे, लेकिन रावण किसी का दामाद भी है हमें आज पता चला. एक यूजर ने लिखा...रावण तो भला मानुष निकला. एक और यूजर ने लिखा...रावण भी किसी का बेटा था, किसी का पति था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना प्यार करने वाला ससुराल रावण को मिला है, कितना खुशनसीब है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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