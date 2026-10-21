ICC की ताजा रैंकिंग में शाई होप को जबरदस्त फायदा, भारत के खिलाफ जड़े थे 2 शतक

ICC ने ताजा रैंकिंग जारी की है. भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज समाप्त होने के बाद टी20 में ईशान किशन नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. टी20 सीरीज में दो शतकीय पारियों के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप को जबरदस्त फायदा हुआ है. होप अब दुनिया के नौवें नंबर के टी20 बल्लेबाज बन गए हैं. तिलक वर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है, इसके बावजूद वह टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हैं.

गेंदबाजी में भारतीय खिलाड़ियों को फायदा नहीं हुआ है. टी20 में अक्षर पटेल भारत के टॉप गेंदबाज हैं, जो एक स्थान फिसल कर दसवें पायदान पर आ गए हैं. जसप्रीत बुमराह 17वें और अर्शदीप सिंह 21वें पायदान पर हैं. वेस्टइंडीज के साथ सीरीज मिस करने वाले वरुण चक्रवर्ती पांच स्थान के नुकसान के साथ नंबर-20 पर आ गए हैं.

शाई होप को जबरदस्त फायदा

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में कप्तान शाई होप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने 4 पारियों में 261 रन बनाए थे. सीरीज में उन्होंने दो सेंचुरी और एक फिफ्टी भी लगाई. वह पहले 11वें स्थान पर थे, लेकिन अब टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 9वें पायदान पर आ गए हैं.

दूसरी ओर शेरफान रदरफोर्ड ने भी भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई करते हुए 4 पारियों में 221 रन बनाए थे. पूरी सीरीज में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए. इस दमदार प्रदर्शन के बलबूते रदरफोर्ड 6 स्थान के फायदे के साथ 18वें पायदान पर आ गए हैं.

ईशान किशन नंबर-1

भारत के ईशान किशन टी20 में अब भी नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं. अभिषेक शर्मा दूसरे और कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे पायदान पर हैं. इनके बीच तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के टी20 कप्तान साहिबजादा फरहान मौजूद हैं. टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में तिलक वर्मा को चाहे एक स्थान का नुकसान हुआ है, लेकिन वह अब भी दसवें स्थान पर मौजूद हैं.

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