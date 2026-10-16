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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगफेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क पर टोल वसूलने पहुंचा शख्स, तो ड्राइवर ने जिस अंदाज में जवाब दिया पूरा मामला मजेदार बहस में बदल गया. देखें ड्राइवर ने कैसे कर दी बोलती बंद.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर केवल फनी और टैलेंट वाली चीजें ही वायरल नहीं होती. बल्कि कभी-कभी कुछ ऐसी समस्याएं भी वायरल हो जाती है, जो कि बेहद आम होती हैं. लेकिन अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक शख्स सड़क पर वाहन रोककर टोल के नाम पर पैसे मांगता नजर आया. लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि सामने वाला ड्राइवर भी इतनी आसानी से पैसे निकालने वालों में से नहीं है.

वीडियो की शुरुआत में ट्रक जैसे वाहन में बैठा एक शख्स नजर आता है. बाहर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है, जो वाहन चालक से बातचीत करता है. उसके हाव-भाव देखकर लगता है कि वह किसी तरह का टोल या शुल्क मांग रहा है. वीडियो पर लगे टेक्स्ट और पोस्ट कैप्शन में दावा किया गया है कि शख्स बिना किसी अधिकार के टोल मनी मांग रहा था. ऐसे में ट्रक ड्राइवर ने जिस अंदाज में उसका जवाब दिया, वह लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

ड्राइवर ने जड़ दिए थप्पड़

वीडियो देख ऐसा लगता है कि टोल मनी मांगने पर ड्राइवर उस व्यक्ति को पैसे दे देगा. वीडियो की शुरुआत सामान्य बातचीत से ही शुरु होती है. पहले तो ड्राइवर शख्स को पैसे देने से मना कर देता है और ट्रक बढ़ाने के लिए बोल देता है. लेकिन जब शख्स ड्राइवर के पीछे पड़ जाता है और ट्रक पर चढ़ जाता है, तब ड्राइवर उसे सीन-चार जोरदार थप्पड़ मार देता है.

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यह एक आम समस्या है

कई लोग कमेंट्स में दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांगलादेश का है. हालांकि यह समस्या हर जगह आम है, जिसका सबसे ज्यादा नुसकान ट्रक ड्राइवर को उठाना पड़ता है. कई रास्तों पर लोग बिना अधिकार के ऐसे टोल मनी मांगते दिखाई देते हैं. वहीं पैसे न देने पर वह ड्राइवर को परेशान भी करते हैं. वीडियो में जिस तरह ड्राइवर ने शख्स को थप्पड़ जड़े हैं, उसे देख लोग ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं.

मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर्स

इस वीडियो पर यूजर्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि यह समस्या हर स्टेट बॉर्डर पर देखने को मिलती है, इसके लिए जरूर कुछ होना चाहिए. एक अन्य यूजर ने कमेंट कर कहा कि आपने उसके साथ बिलकुल सही किया है, ये लोग केवल आसान तरीके से पैसे कमाना जानते हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि फेक टोल कलेक्शन एक बेहद सिरियस मामला, जिसके लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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