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ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुंबई से छत्तीसगढ़ जा रही ट्रेन के 3AC कोच में एक शख्स सीट पर बैठकर पान बनाता दिखा, 20-25 पान के ऑर्डर की बात सामने आई तो यूजर्स हो रहे हैरान.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 09:05 PM (IST)
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ट्रेन में सफर के दौरान आपने चाय, कॉफी, समोसा और पानी बेचने वाले वेंडर्स तो खूब देखे होंगे, लेकिन सोसल मीडिया पर एक वीडियो में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे देख आप भरोसा नहीं कर पाएंगें. क्या कभी 3AC कोच के अंदर पान का खोखा देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है.

वीडियो में एक शख्स ट्रेन के 3AC कोच की लोअर बर्थ पर पान की दुकान जमाकर बैठा नजर आ रहा है. वीडियो में सामने कपड़ा बिछा है, पान के पत्ते और सामान रखे हैं और शख्स यात्रियों के लिए पान तैयार करता दिखाई देता है. वहीं शख्स बड़े ही आराम से पान के पत्ते पर चूना लगा रहा है.

सीट बनी पान की दुकान, यात्री बने ग्राहक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एसी कोच में एक यात्री की सीट के सामने पान बनाने का पूरा सेटअप लगा हुआ है. शख्स आराम से बैठकर पान तैयार कर रहा है. आसपास बैठे कुछ यात्री उसे देखते नजर आते हैं. शख्स के चूना लगाने के तरीके से पता चलता है कि किसी ने उसे आर्डर दिया है. वीडियो के वायरल होने की वजह यह है कि पान बनाने वाले ने सड़क किनारे या स्टेशन के बाहर नहीं, बल्कि चलती ट्रेन के 3AC कोच के भीतर ही अपना छोटा-सा खोखा जमा लिया.

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20-25 पान का ऑर्डर मिलने का दावा

बताया जा रहा है कि यह ट्रेन मुंबई से छत्तीसगढ़ की ओर जा रही थी. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले यात्री ने दावा किया कि पान वाले को करीब 20 से 25 पान का ऑर्डर मिला था और वह वहीं बैठकर सभी पान तैयार कर रहा था. वीडियो में शख्स पान के पत्तों पर अलग-अलग सामग्री लगाते हुए दिखाई देता है. जिस अंदाज में वह काम कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ट्रेन का डिब्बा नहीं बल्कि किसी स्टेशन के बाहर लगी पान की दुकान हो.

मिल रही अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. कुछ लोगों को यह वीडियो मजेदार लग रहा है तो कई यूजर्स ने इसे रेलवे की सफाई और यात्रियों की सुरक्षा से जोड़कर सवाल उठाए हैं.  इस वीडियो के वायरल होने के बाद हाइजीन का मुद्दा भी चर्चा में आ गया. ट्रेन में खाना-पानी से जुड़ी चीजों को लेकर यात्री पहले से ही सावधानी बरतते हैं. ऐसे में चलती ट्रेन में सीट पर कपड़ा बिछाकर पान तैयार करने और बेचने का वीडियो देखकर लोगों ने सवाल उठाएं हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 09:05 PM (IST)
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