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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कराची में गरबा की धूम, बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरके लोग

Video: कराची में गरबा की धूम, बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरके लोग

दरअसल, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक हिंदू व्लॉगर जिनका नाम प्रीतम देवरिया है ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कुछ लड़के एक साथ दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 21 Oct 2026 01:47 PM (IST)
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नवरात्रि की धूम भारत में दशहरे के साथ थम गई. लेकिन इसी नवरात्रि का एक वीडियो पड़ोसी देश पाकिस्तान से सामने आया है जहां गरबा और नवरात्रि का ऐसा खुमार लोगों पर चढ़ा हुआ है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है. जी हां, खबर पढ़ आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है कि अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोग धूमधाम से गरबा खेलते और नवरात्रि मनाते दिखाई दे रहे हैं जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान में गरबा की धूम, जमकर हुआ डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक हिंदू व्लॉगर जिनका नाम प्रीतम देवरिया है ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कुछ लड़के एक साथ दिखाई दे रहे हैं और वे हूटिंग करते हुए आसपास का नजारा दिखाते हैं. नजारा देखकर देखने वालों की आंखें हैरान रह जाती हैं क्योंकि वीडियो में लोग माता की पूजा करते और ग्रुप में गरबा खेलते दिखाई दे रहे हैं. पांडाल सजा हुआ है और महिलाएं चनिया चौली पहनकर साथ में गरबा खेलती दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं, पांडाल में माता की मूर्ति भी लगी है जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं और पाकिस्तान का यह इलाका पूरी तरह से सनातनी रंग में रंगा दिखाई दे रहा है.

नवरात्रि पर लगा था भक्तों का तांता

इससे पहले भी कराची से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था जहां लोग धूमधाम से नवरात्रि मनाते दिखाई दे रहे थे. इस दौरान वहां लोग पूजा करते दिख रहे हैं और मेला भरा हुआ है. पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई ये तस्वीर यूजर्स को राहत वाली लगी है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर साल इसी तरह से नवरात्रि मनाई जाती है जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं.

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यूजर्स बोले, पाकिस्तान पर भी गरबा का रंग चढ़ गया है

वीडियो को @MauryaAlka76391 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है को वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पाकिस्तान का यह नजारा देख आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा. एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में भी ये सब होता है पता नहीं था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब तो पाकिस्तान पर भी गरबा का रंग चढ़ चुका है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 01:47 PM (IST)
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