मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान दुर्गा पूजा से शुभ अवसर पर रंगपुर में राधा गोबिंद धर्मसभा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी धर्मों को समान अधिकार देने पर जोर दिया. इस खास मौके पर तारिक रहमान का खास स्वागत किया है. मंदिर के अध्यक्ष भवतोष सरकार और महासचिव खोकोन सरकार ने प्रधानमंत्री को सम्मान के तौर पर स्मृति चिह्न भेंट किया. इसके बदले प्रधानमंत्री ने मंदिर को 10 लाख चेक दिया और हॉस्टल बनाने का आश्वासन दिया.

बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए. 1971 के मुक्ति संग्राम को याद करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि उस समय लोगों ने धर्म, विचार और सामाजिक पहचान से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने साल 2024 में हुए छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया. इस आंदोलन का विवाद का विषय न बनाकर आने वाले समय के बारे में सोचने पर जोर दिया.

रंगपुर शहर के लिए पीएम की योजना

बांग्लादेश के रंगपुर शहर के बेहतरी के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (ECNEC) की बैठक में 1,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस बात की घोषणा खुद तारिक रहमान ने किया. इस पैसों से जिले के अलग-अलग जगहों पर स्थित पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज और दूसरी जरूरी सुविधाओं को डेवलप करने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें पुराने मतभेदों को भुलाकर तरक्की पर ध्यान देने की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है. अगर अशांति बढ़ती है तो बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, कारोबार और रोजगार पर बुरा असर पड़ सकता है.

कब पीएम बने तारिक रहमान?

तारिक रहमान फरवरी के महीने में BNP के नेतृत्व में चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने 17 साल से अधिक समय लंदन में निर्वासन में बिताने के बाद दिसंबर 2025 में बांग्लादेश वापसी की थी.