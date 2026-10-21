Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'

मंदिर पहुंचे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, 10 लाख का दिया दान, बोले- 'सभी धर्मों...'

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रंगपुर के राधा गोबिंद धर्मसभा मंदिर में सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार देने और देश के विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 21 Oct 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान दुर्गा पूजा से शुभ अवसर पर रंगपुर में राधा गोबिंद धर्मसभा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सभी धर्मों को समान अधिकार देने पर जोर दिया. इस खास मौके पर तारिक रहमान का खास स्वागत किया है. मंदिर के अध्यक्ष भवतोष सरकार और महासचिव खोकोन सरकार ने प्रधानमंत्री को सम्मान के तौर पर स्मृति चिह्न भेंट किया. इसके बदले प्रधानमंत्री ने मंदिर को 10 लाख चेक दिया और हॉस्टल बनाने का आश्वासन दिया.

बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए. 1971 के मुक्ति संग्राम को याद करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि उस समय लोगों ने धर्म, विचार और सामाजिक पहचान से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने साल 2024 में हुए छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया. इस आंदोलन का विवाद का विषय न बनाकर आने वाले समय के बारे में सोचने पर जोर दिया.

रंगपुर शहर के लिए पीएम की योजना

बांग्लादेश के रंगपुर शहर के बेहतरी के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (ECNEC) की बैठक में 1,800 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस बात की घोषणा खुद तारिक रहमान ने किया. इस पैसों से जिले के अलग-अलग जगहों पर स्थित पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज और दूसरी जरूरी सुविधाओं को डेवलप करने का काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें पुराने मतभेदों को भुलाकर तरक्की पर ध्यान देने की जरूरत है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है. अगर अशांति बढ़ती है तो बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, कारोबार और रोजगार पर बुरा असर पड़ सकता है.

कब पीएम बने तारिक रहमान?

तारिक रहमान फरवरी के महीने में BNP के नेतृत्व में चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने 17 साल से अधिक समय लंदन में निर्वासन में बिताने के बाद दिसंबर 2025 में बांग्लादेश वापसी की थी.

 

 

और पढ़ें

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Durga Puja BANGLADESH Tarique Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी कांग्रेस चुनाव से पहले ट्रंप को झटका, सर्वे में हुआ बड़ा नुकसान
अमेरिकी कांग्रेस चुनाव से पहले ट्रंप को झटका, सर्वे में हुआ बड़ा नुकसान
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी ने भारत के खिलाफ उगला जहर, क्यों लिया अजीत डोभाल का नाम
पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी ने भारत के खिलाफ उगला जहर, क्यों लिया अजीत डोभाल का नाम
विश्व
'अमेरिका-पाकिस्तान के संबंध कभी भी भारत की...' जानें क्या बोले मार्को रुबियो?
'अमेरिका-पाकिस्तान के संबंध कभी भी भारत की...' जानें क्या बोले मार्को रुबियो?
विश्व
Explained: भारत, फ्रांस और स्पेन समेत किन देशों में प्रदर्शन? चुनाव सामने और दांव पर सरकारें
भारत, फ्रांस और स्पेन समेत किन देशों में प्रदर्शन? चुनाव सामने और दांव पर सरकारें
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
शशि थरूर को पसंद नहीं आई रणवीर सिंह की धुरंधर? देखकर बोले- 'घिनौने सीन...'
महाराष्ट्र
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
इंडिया
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
इंडिया
दुर्गा विसर्जन को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान- 'केवल सनातन धर्म के...'
दुर्गा विसर्जन को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान- 'केवल सनातन धर्म के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान
'पहले उतना बूता...', CM योगी को चंद्रशेखर की चुनौती पर अपर्णा यादव का बयान
टेक्नोलॉजी
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
हर साल इतने मोबाइल और टैब हो रहे खराब, लगातार आ रहीं शिकायतें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget